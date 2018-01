Inter | Spalletti commenta l’acquisto di Rafinha | “ha bisogno di aiuto” | poi difende

Inter - Spalletti : "Rafinha con qualità - ma ha bisogno di aiuto. Nainggolan? Alieno" : "La sosta può essere un bene, soprattutto dopo qualche risultato negativo. La squadra ha lavorato benissimo, stasera mi aspetto una buona partita". Ai microfoni di PremiumSport , Luciano Spalletti ...

Formazioni Inter-Roma : due ballottaggi per Spalletti - mossa a sorpresa di Di Francesco [FOTO] : Formazioni Inter-Roma – Il campionato di Serie A è pronto a ripartire dopo la sosta invernale. Si torna in campo per la 21^ giornata dove spicca il big match tra Inter e Roma. Entrambe le squadre arrivano da un periodo molto complicato: chi vince esce dalla crisi, chi perde dovrà fare i conti con una settimana di processi. Spalletti recupera Miranda che tornerà a far coppia in difesa con Skriniar, mentre il nuovo acquisto Lisandro Lopez si ...

Serie A - Inter; Spalletti : ”Stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo di arrivare in Champions League” : Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Roma, valido per la ventunesima giornata di campionato. Ritorna il campionato e ritorna la conferenza di vigilia di Luciano Spalletti dall’Inter Media House del Centro Sportivo Suning. Domani sera a San Siro arriva la Roma: “Mi aspetto una partita in cui loro verranno a pressarci alto, nella nostra metà campo. Le ...

Inter-Roma - Spalletti : "Non è decisiva. Mercato? Sono soddisfatto" : Milano, 20 gennaio 2018 - Scontro diretto per la Champions domani sera a San Siro dove l' Inter affronterà la Roma di Di Francesco . Due squadre in cerca di rilancio, i giallorossi non vincono in ...

Luciano Spalletti - Inter-Roma : 'Abbraccerò Francesco Totti' : Riprende il campionato, per l'Inter ricomincia dalla Roma , battuta all'andata. E nella conferenza stampa pre-partita, Luciano Spalletti premette: 'I ragazzi sono tornati con la testa giusta e si sono ...

Calciomercato Inter - scambio con il Bologna e Spalletti svela le strategie dei nerazzurri : “Inter-Roma decisiva per la corsa Champions? E’ ancora troppo presto, un risultato puo’ determinare molto sotto l’aspetto dell’entusiasmo, della convinzione, ma poi mancano ancora troppe partite e puo’ succedere di tutto, basta guardare la classifica di ogni anno a meta’ stagione e poi alla fine”. Per Luciano Spalletti domani in palio ci sono solo tre punti per quanto i giallorossi siano fra gli ...

Inter - Spalletti ha finalmente il suo centrocampista Video : L'ottimismo nerazzurro era in qualche modo fondato [Video], il Barcellona ha accettato l'offerta dell'#Inter. Rafinha sara' dunque un giocatore nerazzurro e, come concordato, arrivera' in prestito con diritto di riscatto. Nel corso della mattinata sarebbe pervenuta al club catalano anche un'offerta del Celta Vigo, dove il giocatore aveva disputato un grande campionato nella stagione 2013/2014. Ma cambiare maglia nella Liga non è nei piani del ...

Inter-Roma - Spalletti : “Domani non sarà decisiva. Rafinha? Deve ritrovare condizione” : Inter-Roma, Spalletti: “Domani non sarà decisiva. Rafinha? Deve ritrovare condizione” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Roma, Spalletti – L’Inter giocherà domani sera in posticipo contro la Roma. I nerazzurri giocheranno una sfida decisiva per il piazzamento Champions. Per il tecnico Luciano Spalletti pero’, intervenuto in ...