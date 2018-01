Inter-Roma | Di Francesco si è mangiato la partita | Eusebio | perchè?

Vecino risponde ad El Shaarawy Inter-Roma 1-1 : Finisce in parità la super sfida Champions tra Inter e Roma. Le due formazioni si dividono la posta in palio chiudendo sul risultato di 1-1. Grande prestazione di Alisson davvero un para tutto. In serata negativa Icardi e Perisic che sprecano diverse…Continua a leggere →

Serie A. Vecino acchiappa El Shaarawy nel finale - Inter-Roma 1-1 : Posta divisa nel match clou della seconda di ritorno. Il 'faraone' sblocca al 31' sfruttando un erroraccio di Santon. finale arrembante dei nerazzurri. Palo di Icardi, all'86' zuccata vincente dell'uruguaiano

Pagelle Inter-Roma 1-1 - Serie A 2018 : grande partita di Allison - El Shaarawy e Vecino decisivi : A San Siro termina in parità per 1-1 il big match della 21ma giornata di Seria A tra Inter e Roma. I giallorossi giocano meglio nel primo tempo e trovano il vantaggio al 31’ con El Shaarawy. Nella ripresa reagiscono però i nerazzurri, che vanno più volte vicino al gol, che viene però negato da un grande Allison. Alla fine la rete del pareggio arriva all’86’ con il colpo di testa di Vecino. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in ...

Inter-Roma 1-1 pagelle - voti e highlights 21^ giornata : botta e risposta tra El Shaarawy e Vecino (VIDEO) : Inter-Roma 1-1 pagelle, voti e highlights 21^ giornata: botta e risposta tra El Shaarawy e Vecino (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Roma – Due squadri ancora convalescenti si dividono la posta nel secondo posticipo della 21° giornata della Serie A 2017-2018. Al delizioso tocco di El Shaarawy al 31′ del primo tempo risponde ...

Inter-Roma - Alisson e il lavoro di squadra : Questo il pensiero del portiere giallorosso Alisson al termine del primo tempo, ai microfoni di 'Premium Sport': 'Dobbiamo continuare così, quando la squadra gioca insieme arriviamo ai risultati . ...

