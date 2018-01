Inter-Roma 1-1 pagelle | voti e highlights 21^ giornata | botta e risposta tra El Shaarawy

Pagelle Inter-Roma 1-1 : Alisson è il migliore : 1/20 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi ...

DIRETTA/ Inter-Roma (risultato finale 1-1) info streaming video e tv : Vecino salva i nerazzurri dal KO! : DIRETTA Inter Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di cartello nella ventunesima giornata della Serie A, si gioca a San Siro(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:33:00 GMT)

Calcio : posticipo - Inter-Roma 1-1 : 22.41 Finisce 1-1 l'atteso match del Meazza fra Inter e Roma, clou della 21.ma giornata. I nerazzurri non vincono da sei partite, i giallorossi da quattro. Inizio molto tattico, prima chanche per Perisic (17') di testa. Lo stesso croato fallisce un'altra chance, ma Alisson para (29'). Poco dopo (31') la Roma passa: su rinvio di Alisson,Santon buca l'intervento, El Shaarawy si invola e batte Handanovic. La reazione interista è tiepida, il match ...

Inter-Roma - Alisson e il lavoro di squadra : Questo il pensiero del portiere giallorosso Alisson al termine del primo tempo, ai microfoni di 'Premium Sport': 'Dobbiamo continuare così, quando la squadra gioca insieme arriviamo ai risultati . ...

Inter-Roma 1-1 La Diretta Pareggio di testa di Vecino : Il big match della 21esima giornata di Serie A è in programma alle ore 20.45 della domenica, e vede di fronte, nella sempre affascinante cornice dello Stadio San Siro, Inter e Roma: entrambe...

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 0-1 - El Sharaawy la sblocca!!! Perisic pericoloso dalle parti di Allison : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Roma, big match della ventunesima giornata della Serie A 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere ...

Serie A - DIRETTA Inter-Roma 0-1 : formazioni - cronaca del match e voti Video : Pubblicità Pubblicità DIRETTA primo tempo di Inter-Roma 45' Niente recupero, si va negli spogliatoi sul risultato di # Inter -Roma 0-1. A fra poco per la #DIRETTA del secondo tempo. 38' Florenzi va a ...

LIVE Inter - Roma 0-1 : streaming-diretta tivù-info Video : ... ma è El Shaarawy a metterla dentro Diretta LIVE Inter - Roma: dove vedere la partita in streaming e in tv Il Big match della 21di Serie A Inter-Roma sarà visibile in streaming e in diretta tv su ...

DIRETTA/ Inter-Roma (risultato live 0-1) info streaming video e tv : nerazzurri poco incisivi : DIRETTA Inter Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di cartello nella ventunesima giornata della Serie A, si gioca a San Siro(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:52:00 GMT)

come vedere in streaming e tv Inter VS ROMA - posticipo di serie a (Inter) : Domenica 21 Gennaio 2018, INTER-ROMA è la classica che si giocherà domenica 21 gennaio allo stadio San Siro di Milano alle ore 20:45. Sarà il posticipo della 21.ma giornata di serie A e vedrà di ...

Inter-Roma 0-1 in diretta : risultato e gol LIVE : ... Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Gerson; Nainggolan, Dzeko, El Shaarawy LA CRONACA 45' - ...

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 0-1 - El Sharaawy la sblocca!!! Termina il primo tempo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Roma, big match della ventunesima giornata della Serie A 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere ...

PAGELLE/ Inter-Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : PAGELLE Inter Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:31:00 GMT)