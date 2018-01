Inter | cessione a sorpresa | arriva l' offerta da 11 milioni

Inter - Joao Mario blocca la cessione al West Ham : Dopo le trattative saltate con Siviglia e Atletico Madrid, anche quella col West Ham sembra essersi bloccata a causa del mancato accordo tra il portoghese e gli Hammers, come riporta Sky Sport .

Rafinha arriva e scuote l’Inter : la posizione in campo “disegnata” da Spalletti e l’imminente cessione a centrocampo : Rafinha è praticamente un calciatore dell’Inter, manca solo l’ufficialità dell’accordo con il Barcellona che volge al termine dopo qualche settimana di ‘schermaglie’. Chiusa la pagina dedicata alla trattativa, si torna a parlare di campo ed ora la palla passa al tecnico nerazzurro Spalletti che avrà il compito di utilizzare al meglio il neo arrivo. Ci sono diversi dubbi infatti in merito all’impiego di ...

Inter - Eder apre alla cessione : il Crystal Palace prepara l'offerta - i dettagli : Come riporta il Corriere dello Sport, il club inglese ha pronti 10-11 milioni di euro per convincere l'Inter a cEdere il proprio attaccante, fresco di rinnovo sino al 2021. Eder ha aperto la porta, i ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Inter - rilancio per Rafinha. Deulofeu si avvicina al Napoli - Maksimovic vicino alla cessione : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Giaccherini - vicina la cessione : tre club Interessati a lui : Emanuele Giaccherini lascerà il Napoli a gennaio. Più volte Furio Valcareggi, suo agente, ha dichiarato che lascerà gli azzurri per cercare spazio altrove. Il calciatore, infatti, non gode di grande considerazione da parte di mister Sarri e per questo la sua eventuale cessione metterebbe fine ad una situazione che si è rivelata piuttosto complicata. Insomma, l’allenatore partenopeo […] L'articolo Giaccherini, vicina la cessione: tre ...

L'Inter pensa ad una cessione clamorosa che sorprende i tifosi Video : Una delle squadre più attive [Video] in questa sessione di calciomercato è l'#Inter, chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, soprattutto dopo i risultati negativi ottenuti nell'ultimo mese. I nerazzurri, infatti, non trovano la vittoria dal 2 dicembre 5-0 al Chievo Verona e da allora hanno conto tre pareggi contro Juventus, Lazio e Fiorentina e due sconfitte contro Udinese e Sassuolo in campionato, una ...

L'Inter attende 70 milioni per una cessione eccellente? Video : Il calciomercato dell'#Inter è in fase di pausa, ma non perchè non ci sono idee, il solito problema è il Fair Play Finanziario che non permette di muoversi in liberta'. Il viaggio a Nanchino di Walter Sabatini non ha portato i frutti sperati con un anticipo del budget estivo, per cui si dovra' fare mercato con il ricavato di qualche cessione o con prestiti e scambi. Intanto c'è un giocatore che è finito nelle grazie del Barcellona. ...

PSG - Thiago Silva conferma : “Pastore ha chiesto la cessione”. L’Inter alla finestra : PSG, Thiago Silva conferma: “Pastore ha chiesto la cessione”. L’Inter alla finestra Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG, Thiago Silva conferma – Javier Pastore è sempre più lontano dal PSG. Non sono stati casuali infatti i ritardi agli allenamenti del club parigino. L’interesse dell’Inter nei confronti ...

Calciomercato - importanti novità su Pastore : “ha chiesto la cessione” - Inter alla finestra : Il Calciomercato sta entrando nel vivo ed una delle trattative più intriganti delle ultime settimane è di certo quella legata a Pastore. Il trequartista sembrava al passo d’addio col Psg, poi ha ritrattato in parte la sua decisione, adesso invece sembra di nuovo vicino a lasciare il club dopo le dichiarazioni di Thiago Silva. Il difensore brasiliano dopo la gara di ieri contro l’Amiens ha infatti rivelato: “Credo che abbia ...

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario flop : si complica la sua cessione (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino tratta con il Barcellona i cartellini di Deulofeu e Vidal, esuberi con le valigie in mano(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:28:00 GMT)

Nizza - Rivère : "Balotelli? Cessione impossibile - il denaro non ci Interessa" : Nelle scorse settimane Mario Balotelli non ha fatto mistero di avere come obiettivo il ritorno in un top club europeo, status di cui, almeno secondo Super Mario, non gode il Nizza. Non sembra però ...

Calciomercato Inter/ News - Karamoah : cessione e plsuvalenza (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Paul Diaz ha ammesso di essere in trattativa per approdare al club meneghino e giocare con la squadra di Luciano Spalletti.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:39:00 GMT)

Il Bologna apre alla cessione di Verdi - Napoli Interessatissimo : Roberto Donadoni, nella conferenza stampa di presentazione del match che il suo Bologna giocherà domani in casa del Chievo, ha parlato anche di Simone Verdi e della sua attuale situazione che lo vede come tra i calciatori della Serie A più ‘chiacchierati’ in vista del calciomercato invernale che si aprirà a gennaio. Il talento originario […] L'articolo Il Bologna apre alla cessione di Verdi, Napoli interessatissimo proviene da ...