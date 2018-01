Influenza | una donna di 75 anni e un uomo di 50 morti al San Matteo di Pavia

Una notizia buona e una cattiva sul futuro dei vaccini antInfluenzali : Non si scappa: l'unica difesa contro l'influenza è il vaccino. Però, come abbiamo modo di verificare ogni anno, anche i vaccini correnti per quanto efficaci hanno dei limiti. Quelli attualmente in ...

L'Influenza fa una vittima a Udine : 16.32 Un 50enne è morto oggi in ospedale a Udine in seguito a complicanze di una forma di influenza molto aggressiva. Un altro paziente si trova in terapia intensiva. Anche quest'anno L'influenza ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni: oltre 1300 sacche mancanti, hanno fatto rinviare gli interventi non urgenti in molti nosocomi. Il Civis, coordinamento delle Associazioni Nazionali donatori sangue, lancia la ...

Influenza 2018 : “E’ una delle peggiori degli ultimi anni - 832mila gli italiani colpiti dal virus” : Prosegue l’Influenza stagionale che negli ultimi 15 giorni ha raggiunto il picco. Nell’ultima settimana di rilevazione (8 al 14 gennaio 2018) sono stati 832mila gli italiani a letto colpiti dal virus. Il numero di nuovi casi è stabile rispetto ai 7 giorni precedenti. In totale, dall’inizio della sorveglianza, i cittadini interessati dalla malattia sono circa 3.883.000. I dati emergono dall’ultimo rapporto Influnet elaborato dal Dipartimento ...

Una donna livornese di 46 anni è finita in coma per l'Influenza : Una donna di 46 anni è stata ricoverata nel reparto rianimazione dell'ospedale di Livorno a causa di un'encefalite, molto probabilmente conseguenza dell'influenza, riporta Il Tirreno. È in coma da una settimana e le sue condizioni sono gravi, come ha spiegato il primario di malattie infettive Spartaco Sani:Il danno cerebrale è molto serio. Si tratta di un caso rarissimo di complicanza influenzale. Siamo di fronte ad una ...

Influenza - picco di casi in Piemonte : 83.000 in una settimana : L’incidenza settimanale delle sindromi Influenzali in Piemonte è salita a 18,7 casi su 1.000 assistiti, con una stima di circa 83.000 persone colpite, in totale 300.000 dall’inizio della stagione. E’ l’incidenza più alta che si è verificata nella nostra regione. I dati si riferiscono alla prima settimana del 2018, dall’1 al 7 gennaio, e sono stati diffusi dal SeReMi, il Servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la ...

Influenza - tre morti e sei pazienti gravi : casi raddoppiati in una sola settimana : Tre decessi e sei ammalati ricoverati in gravi condizioni in rianimazione a causa dell'Influenza in Puglia, secondo i dati sono forniti dall'Osservatorio epidemiologico regionale pugliese.

Influenza - in una settimana raddoppiati i casi in Italia - : Secondo il bollettino dell'Istituto Superiore della Sanità, sono circa 673mila le persone che si sono ammalate nel periodo tra il 25 e il 31 dicembre. I più colpiti sono nella fascia d'età 0-4 anni

Strootman ha accusato un'influenza