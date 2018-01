In Italia segnato il record del secolo per consumo di frutta e verdura

Simbolo consegnato : siamo pronti per l'ultimo mese e mezzo di #Rally per l'Italia : di Luigi Di Maio Oggi abbiamo presentato assieme a Beppe Grillo e Davide Casaleggio il Simbolo con cui il MoVimento 5 Stelle si presenterà alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. siamo la prima forza politica del Paese e siamo pronti ad affrontare questo ultimo mese e mezzo di campagna elettorale. Questo weekend siete invitati tutti a Pescara per partecipare al Villaggio Rousseau dove domenica presenteremo le liste del MoVimento 5 Stelle ...

Terremoto Centro Italia - Borrelli : entro i primi di febbraio verrà consegnato il 90% delle casette : Il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ha raggiunto oggi pomeriggio Norcia per la consegna di 44 casette. Durante la cerimonia ha dichiarato: “Quello che ci apprestiamo a vivere e’ un Natale piu’ confortevole per i cittadini delle zone terremotate, per la fine di gennaio, inizi di febbraio, contiamo di consegnare il 90% delle Sae“. “In Umbria completeremo la fase emergenziale legata ...

Consegnato il tricolore ad Arianna Fontana e a Florian Planker. Mattarella : l'Italia è al vostro fianco : "E' un momento simbolico che racchiude 4 anni di impegni, di sacrifici, per chi in ogni angolo del mondo ha saputo conquistare questa difficile qualificazione olimpica. Dal 1924 l'Italia non ha mai ...

Igor - Norbert Feher ai giudici : “In Spagna da settembre. Accetto di essere consegnato all’Italia” : Ha risposto a qualche domanda e ha accettato di essere consegnato all’Italia Spagna. Norbert Feher, alias Igor il russo catturato vicino Saragozza dopo aver ammazzato due agenti e un allevatore, ha detto di essere in Spagna da settembre. L’udienza di convalida Igor, arrestato nella provincia di Teruel, che si è tenuta in videoconferenza davanti al giudice iberico Carmen Lamela. Sull’affermazione verranno fatti accertamenti e si ...

Sisma Centro Italia - consegnato il 33 - 4% delle 'casette' : Roma, 21 nov. (askanews) Nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto proseguono i lavori per la realizzazione delle 'casette' (le Sae, Soluzioni Abitative di Emergenza): ad oggi, riferisce ...

Calcio - Carlo Tavecchio ha rassegnato le dimissioni. E’ la svolta per l’Italia? : Nel corso del Consiglio Federale della FIGC tenutosi in mattinata a Roma, il presidente Carlo Tavecchio ha rassegnato le dimissioni, assicurando nuove elezioni nei prossimi 90 giorni. Il Consiglio non sarà sciolto per evitare il commissariamento da parte del CONI. “Ambizioni e sciacallaggi politici hanno impedito di confrontarci sulle ragioni di questo risultato. Ho preso atto del cambiamento di atteggiamento di alcuni voi“, le prime ...

Sisma Centro Italia - Borrelli : "Entro l'anno consegnato 80% casette" : Il capo della Protezione civile ha spiegato che nelle zone del terremoto ci sono ancora 2,3 milioni di tonnellate di macerie in strada

Terremoto Centro Italia : 80mila scosse dal 26 agosto 2016 - entro fine anno consegnato l’80% delle casette : “Non dobbiamo dimenticare che lo sciame sismico nel Centro Italia e’ ancora in corso. Dal 26 agosto ad oggi ci sono state ben 80mila scosse“: lo ha dichiarato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in occasione di un forum all’ANSA. “entro la fine dell’anno, salvo imprevisti, contiamo di consegnare l’80% delle casette“, o Sae, le Soluzioni abitative in emergenza che ospitano chi ha perso ...