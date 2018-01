Il pianto del cucciolo di bradipo | orfano e vittima della tempesta La dolcezza dell’uomo

Costi e ricavi dell'impianto fotovoltaico di Porcari - Martinelli (Fi) contesta le cifre : Polemiche sui Costi e sulla produzione elettrica dell'impianto fotovoltaico di Porcari, al centro di una interrogazione del presidente del gruppo consiliare di Forza Italia a Lucca, Marco Martinelli, ...

San Ponziano e Madonna del pianto - domenica di celebrazioni tra Spoleto e Foligno : E' stata una domenica di celebrazioni tra Foligno e Spoleto. La città Ducale ha festeggiato il patrono San Ponziano. Dopo il solenne pontificale del mattino in Duomo, le celebrazioni in onore del ...

Italia - sono lacrime di gioia. Il pianto di Nadia e delle azzurre - il grande regalo per Elena Fanchini : Venerdì pomeriggio eravamo tutti molto tristi per l’annuncio di Elena Fanchini: “Devo fermarmi per curarmi“. Inizia la battaglia contro un tumore, una neoplasia sarà la grande battaglia della 32enne che deve lasciare il circuito (speriamo soltanto momentaneamente) e soprattutto rinunciare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le azzurre si fanno forza, fanno ancora più gruppo rispetto al consueto, si stringono e ...

Foligno - ZTL per festività Madonna del pianto : Foligno In occasione della festività della Madonna del Pianto nella chiesa di Sant'Agostino, sarà anticipato l'orario della Zona a Traffico Limitato, in via Garibaldi alle 7,30, tranne i veicoli dei ...

Ama : mai cessata l'operatività dell'impianto di Rocca Cencia : Roma, 12 gen. (askanews) L'impianto di trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia ha funzionato regolarmente sia nella giornata di ieri sia nella giornata di oggi. Non solo al momento è ...

Usa - la nipotina di 5 anni morirà presto : il pianto disperato del nonno malato di Sla commuove il mondo : ... dopo che le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate: un gesto fatto per ricordare al mondo quanto possa essere devastante l'impatto della malattia su una famiglia. 'Pensavamo tutti che lei ...

Scoperta pesante contaminazione della falda nell'impianto Abruzzo Costiero a pochi metri dal fiume : Pescara - Una pesante contaminazione dell'acqua di falda ben oltre le soglie di legge è stata Scoperta presso il deposito di idrocarburi Abruzzo Costiero a Pescara situato in un sito a forte rischio esondazione lungo il fiume Pescara. Il metil-t-butil etere (MTBE), un composto tossico, nelle analisi ARTA del 31 gennaio 2017 (il proprietario non l'aveva cercato nelle proprie analisi) è risultato avere valori ben 300 volte ...

Al Gemelli eseguito il primo impianto italiano della nuova valvola biologica Avalus : eseguito con successo presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma il primo impianto italiano con procedura mininvasiva della nuova valvola biologica Avalus™ di Medtronic. L’intervento è stato condotto... L'articolo Al Gemelli eseguito il primo impianto italiano della nuova valvola biologica Avalus su Roma Daily News.

Chirurgia : al Policlinico Gemelli di Roma eseguito con successo il primo impianto italiano della nuova valvola biologica Avalus™ : eseguito con successo presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma il primo impianto italiano con procedura mininvasiva della nuova valvola biologica Avalus™ di Medtronic. L’intervento è stato condotto dal cardiochirurgo Massimo Massetti, direttore dell’Area cardiovascolare del Policlinico A. Gemelli e professore ordinario di CardioChirurgia all’Università Cattolica su una paziente settantenne affetta da stenosi ...

Malagó alla presentazione di 'Marche in movimento con sport di classe'. Poi apertura dell'impianto FIPM a Pesaro : ... a un mese dai Giochi Olimpici Invernali, assume ancora più rilevanza il ruolo strategico degli investimenti legati al nostro mondo. Aver implementato le risorse a favore del progetto sport di Classe ...

Il pianto di Melania - i segreti del riporto (raccontati da Ivanka) : le rivelazioni di Wolff : Le ambizioni presidenziali di Ivanka, la paura del presidente all’idea di andare alla Casa Bianca. Ecco cosa contiene di esplosivo il libro del giornalista americano secondo la Bbc

La Regione Puglia rinuncia alla sospensiva del Tar sull’Ilva : l’impianto continuerà a funzionare : Dopo il Comune di Taranto, anche la Regione Puglia ha depositato la rinuncia alla richiesta di sospensiva al Tar sul Dpcm, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, che contiene il piano ambientale per l’Ilva....

Israele : al Muro del pianto si prega per la pioggia : Il ministro dell’agricoltura Uri Ariel, a causa della grave di situazione siccitosa che interessa Israele per il 4° anno consecutivo, ha organizzato oggi al Muro del Pianto di Gerusalemme una preghiera di massa per la pioggia. Sulla propria pagina Facebook, il ministro ha esortato tutti gli agricoltori e gli israeliani laici a partecipare al rito religioso che si svolgerà alla presenza dei due rabbini-capo di Israele e di alcuni ...

La stazione dei treni al Muro del pianto avrà il nome di Trump : Sarà costruita nel quartiere ebraico di Gerusalemme la stazione a cui Israele intende dare il nome di Donald Trump, ricordando così la decisione, tanto storica quanto controversa, di riconoscere la ...