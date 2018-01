Il lavoro si cerca da amici e parenti | solo 1 italiano su 4 ricorre al collocamento

Eurostat : 82% cerca lavoro tramite amici : ROMA, 20 GEN - Quasi l'82% degli italiani cerca ancora impiego rivolgendosi ad amici e parenti: nel terzo trimestre del 2017 - secondo quanto si legge sulle tabelle Eurostat sui metodi per la ricerca ...

Incidente sul lavoro - operaio Lamina : "L'azienda ha sempre cercato di fare le cose per bene" : "Io non so chi doveva pulire. Era appena stata fatta la manutenzione per i forni. Comunque è un'azienda che ha sempre cercato di rispettare tutti i diritti". Così Pasquale, un operaio della Lamina, ...

Il Comune di Vicenza aiuta a cercare lavoro : ecco come : “Cercando il lavoro” è il progetto del Comune di Vicenza che supporta il cittadino nella ricerca attiva di un’occupazione, lavorando nel potenziamento della rete territoriale formata da 21 Comuni. Nell’ambito del progetto giovedì 18 gennaio a Palazzo Cordellina (contra’ Riale…Continua a leggere →

lavoro : Banca d'Italia cerca professionisti del settore Video : #Banca d'Italia apre le porte a professionisti laureati in diverse discipline, la selezione avverra' tramite concorso. Il bando apparso sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale, Concorsi ed Esami n. 2 del 5/01/2018 specifica le aree di competenza e le modalita' di partecipazione al concorso. Bando di concorso Banca d'Italia Il concorso indetto dalla Banca d'Italia è diretto alla ricerca di 76 professionisti con titolo di laurea di Economia e ...

Il lavoro non si deve cercare - il lavoro si deve creare! : Bisogna migliorare il sistema di formazione pubblico affinché sia più collegato al mondo del lavoro, più rapido a cambiare, più capace di traghettare gli studenti verso il lavoro. E deve essere ...

Coccolatori di gatti cercasi : l'incredibile offerta di lavoro : Siete amanti degli animali e in particolare dei gatti? Vi ritenete esperti nel conoscere le esigenze dei nostri piccoli amici a quattro zampe? Allora abbiamo trovato il lavoro che fa al caso vostro. Se siete disposti a trasferirvi in Irlanda, una clinica veterinaria ha pubblicato un insolito annuncio di lavoro: "cercasi Coccolatori di gatti". Sì, esatto proprio così, la clinica veterinaria Just Cats di Clonsilla, sobborgo di Dublino, è alla ...

Post Expo : primi ricercatori al lavoro a Human Technopole : A regime, nel 2024, Human Technopole impieghera' 1.500 persone e occuperà 30 mila metri quadri del Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione.(ANSA).

La palestra al lavoro? Aumenta produttività e concentrazione : lo dicono i ricercatori : Non sarà un caso se per la maggior parte dei più importanti imprenditori e uomini d'affari del mondo, l'allenamento è parte fondamentale della propria routine. Richard Branson si sveglia ogni mattina ...

