: RT @niallforever0: "Mi promettete che ci sarete al prossimo giro?” - Francesco Gabbani al suo ultimo concerto prima della pausa STO PIANGE… - ItalianKresser : RT @niallforever0: "Mi promettete che ci sarete al prossimo giro?” - Francesco Gabbani al suo ultimo concerto prima della pausa STO PIANGE… - riccioale19 : RT @OptiMagazine: Il concerto di @frankgabbani a Firenze, un grande show per chiudere un anno da record dopo #Sanremo: anche Carlo Conti tr… - all_music_it : Il concerto di Francesco Gabbani a Firenze, un grande show per chiudere un anno da record… - OptiMagazine : Il concerto di @frankgabbani a Firenze, un grande show per chiudere un anno da record dopo #Sanremo: anche Carlo Co… - riccioale19 : RT @gabbaniskarma: Articolo sul concerto del Mandela Forum! Check it out!?? ? -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 21 gennaio 2018)per unevento conclusivo di unda! Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 si è esibito ieri 20 gennaio per la prima volta in un palazzetto italiano, al Nelson Mandela Forum diunlive alla presenza di migliaia di spettatori.L'evento aè stato annunciato alcuni mesi fa, comedi chiusura di un'annata tutt'altro che tranquilla per, reduce del successo sanremese di Occidentali's Karma, vero tormentone italiano dell'appena terminato, e del boom di vendite dell'album Magellano.Unafesta, quella di, per oltre un'ora e mezza di spettacolo, in cui ha percorso le tappe musicali della sua ascesa al successo, dall'esperienza nelle Nuove Proposte di Sanremo nel 2016 con il brano Amen, sino alla Occidentali's Karma mania.Dalle hit di Eternamente Ora ...