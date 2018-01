Il Comitato dei Distretti Rurali lancia il paniere dei prodotti tipici dell' area del

I guai giudiziari di Beppe Grillo non sono finiti - nuova causa in tribunale. Il Comitato per la difesa dei diritti dell'Associazione M5s solleva il conflitto d'interesse : Il Comitato per la difesa dei diritti dell'Associazione M5S, guidato dall'avvocato Lorenzo Borré, dichiara una nuova battaglia a Beppe Grillo e lo trascina in tribunale, a Genova, dove tre giorni fa ha chiesto la nomina di un curatore che rappresenti la prima associazione M5S, del 2009, per curarne gli interessi. Il presupposto è che Grillo avallando la costituzione della terza associazione M5S a dicembre, concedendogli anche il ...

Da Comitato a vera associazione per difendere i diritti dei lavoratori Over 30 : Da oggi, 10 gennaio, l’associazione di promozione sociale denominata Lavoro Over 30 – Risorse da incentivare, ha aperto i tesseramenti a tutti coloro che vogliono sposare i suoi ideali di uguaglianza nel mondo del lavoro e di recupero in una generazione troppo frettolosamente definita bruciata. Perché se è vero che si aumenta l’aumenta l’età pensionabile perché è aumentata la speranza di vita in Italia, non si fa altrettanto con le agevolazioni ...

Tra bus rotti - viaggi in piedi - poche corse e linee flop : nasce il Comitato dei pendolari : ... Gtm e Sangritana per costituire la Tua (trasporti unici abruzzesi), l'azienda unica di trasporto pubblico regionale, la società Autoservizi Cerella di Vasto è stata tenuta fuori per scelta politica. ...

Banche : a Ghisolfi il 'Premio Comitato Difesa dei Consumatori' : Giuseppe Ghisolfi vicepresidente dell'Acri e presidente della Cassa di risparmio di Fossano si aggiudica il 'Premio Comitato Difesa dei Consumatori''. La cerimonia di consegna si è svolta oggi a Cuneo ...

Riunito il Comitato del Consiglio dei marchigiani all'estero : 'Importante per turismo' : Continueranno le attività per promuovere l'iscrizione all'Albo delle numerose associazioni che si stanno costituendo nel mondo (Usa e Belgio in particolare), ricercando contatti anche con le comunità ...

Un "fiume rosso" dopo il temporale preoccupa il Comitato dei genitori Tarantini. L'Ilva : "Zona impermeabilizzata" : Un violento temporale che si è abbattuto sulla città di Taranto nelle ultime ore ha creato il fenomeno di un 'fiume rosso' (acqua e polveri del Siderurgico) su una banchina del quarto sporgente del porto gestita dalL'Ilva, dove le navi cariche di minerali attraccano per scaricare le materie prime. C'è una foto che circola sui social network che ha creato una certa apprensione provocando la reazione indignata di cittadini e ...