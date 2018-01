HOW TO GET AWAY WITH MURDER - He' s Dead Recensione 4x09

HOW to Get Away with Murder 4×09 - detto anche “cosa diavolo ho appena visto” : il commento : Attenzione, perché tutto quello che state per leggere è uno spoiler della trama di How to Get Away with Murder 4x09. Ci eravamo lasciati a novembre dicendoci che il midseason finale di HTGAWM "non aveva sbagliato un colpo", e ci ritroviamo in questa domenica di fine gennaio per parlare di come anche la première invernale della serie funzioni perfettamente. I cuccioli di Annalise hanno combinato un casino immane, che neanche AK in persona ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Annalise sembra essere ritornata quella di sempre nel promo della decima puntata : Dopo la ripresa della serie arrivata alla quarta stagione, il network americano ABC ha diffuso il promo della decima puntata della serie intitolato “Everything We Did Was For Nothing”.Nel video vediamo i protagonisti alle prese con quanto successo nell’ufficio in cui Michaela è tirocinante e nell’ascensore di Annalise. Laurel cerca di riprendersi in seguito a quello che è successo in quella tragica notte. I Keating 4 sembrano sempre più persi. ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - I Keating 4 e Annalise ritornano dopo la pausa invernale : dopo la pausa invernale i Keating 4 e Annalise, sono ritornati sulla ABC all’interno del TGIT, con una nuova puntata della serie, intitolata “He’s Dead”.L’episodio diretto da Jet Wilkinson e scritto da Abby Ajayi, ci traghetta nuovamente nelle vicende intrigate degli studenti di giurisprudenza e della loro insegnante. La serie si era fermata a novembre, con i ragazzi coinvolti nell’omicidio di un loro collega, mentre Annalise aiutava Laurel a ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER e SCANDAL - Olivia e Annalise lavoreranno fianco a fianco : E’ di alcuni giorni fa la conferma del crossover tra le serie di punta di Shonda Rhimes, SCANDAL e How To Get AWAY WITH MURDER, immortalato dalle foro di Kerry Washington e Viola Davis una sul set dell’altra. Nonostante alcune critiche da parte dei fan, la puntata in questione sarà imperdibile, soprattutto perché le protagoniste delle serie, Olivia ed Annalise, intrecceranno le loro storie e vicende personali. Pete Nowalk, in un’intervista ...

HOW to Get Away with Murder 4×09 : trama e promo SPOILER : Torna con la mis-season premiere How to Get Away with Murder 4×09 giovedì 25 gennaio 2018 sulla ABC. Torna anche quest’anno la serata ormai cult TGIT firmata Shondaland. Dopo lo scioccante finale di metà stagione, riprende la storia che si infittirà con nuovi misteri. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO How to Get Away with Murder ...

Cosa aspettarsi da HOW to Get Away with Murder 4×09 : chi sarà il “morto” della midseason première? : L'attesa per How to Get Away with Murder 4x09 è quasi finita: la midseason première della serie sarà trasmessa negli Stati Uniti giovedì 18 gennaio, e dovrà spiegarci una volta per tutte chi è morto questa volta. Nonostante infatti il flash-forward non abbia mai "promesso" un decesso, come confermato dal finale di metà stagione, il titolo del prossimo episodio lascia ben poco spazio all'immaginazione: "He's Dead", "Lui è morto", anche se ...

Anticipazioni sul crossover tra Scandal e HOW to Get Away with Murder - doppio episodio prima di fine stagione : La conferma del progetto di un crossover tra Scandal e How to Get Away with Murder, arrivata a sorpresa nel pomeriggio del 4 gennaio con tanto di foto delle due protagoniste Kerry Washington e Viola Davis una sul set dell'altra, ha infiammato e diviso il pubblico delle due serie ShondaLand. Tra perplessità e critiche (anche qui avanzate all'arrivo della notizia) e grandi entusiasmi, i fan di Scandal e How to Get Away with Murder assisteranno ...

Crossover tra Scandal e HOW to get away with Murder confermato dalle foto sul set? I conti non tornano : Due delle serie ShondaLand attualmente in onda negli Stati Uniti su ABC e in Italia su Fox potrebbero presto incrociarsi con un episodio Crossover tra Scandal and How to get away with Murder: a suggerirlo sono le stesse protagoniste delle due serie, mentre dai produttori non è arrivata alcuna conferma o smentita rispetto ai rumors che stanno circolando in queste ore sui social. Le foto apparse sui profili Instagram di Kerry Washington e Viola ...

Le serie tv a rischio cancellazione nel 2018 : da Once Upon a Time a HOW to Get Away with Murder : L'anno è appena iniziato e bisogna fare un resoconto delle serie tv a rischio cancellazione nel 2018. Tra le veterane impossibile non menzionare Once Upon a Time e How to Get Away with Murder: entrambe hanno perso molti ascolti nell'ultima stagione, e non si esclude che potrebbero chiudere i battenti molto presto. Così come Agents of SHIELD, rinnovata per la quinta stagione in calcio d'angolo lo scorso maggio. Tra le "nuove" ci sono Blindspot ...

Grey’s Anatomy regina del 2017 di ABC - male gli ascolti di HOW to Get Away with Murder : a rischio il rinnovo? : È tempo di bilanci di fine anno, anche in casa ABC: il noto network americano ha reso nota la sua classifica degli ascolti autunnali dei suoi show, che vede Grey's Anatomy regina incontrastata con tuttavia qualche brutta sorpresa per casa Shondaland. Con un rating di 2,0 e un leggero calo di audience, pari a solo lo 0,5%, la quattordicesima stagione della serie appare in forma smagliante: sarà il ritorno della storica autrice Krista Vernoff ...

Nuovi progetti in arrivo per Marco Carta dopo Tale e quale sHOW - vicino alla rottura con Warner? : Marco Carta annuncia novità dopo il forfait al Festival di Sanremo 2018. L'artista sardo era dato come uno dei possibili partecipanti alla prossima edizione del Festival condotta da Claudio Baglioni ma - come sappiamo - non è rientrato tra i 20 partecipanti. Non ci sono stati commenti sulla sua esclusione dal Festival, anche se lui stesso non si è mai detto certo di partecipare e forse non ci ha sperato troppo. Arriva però una notizia dal ...

CECILIA RODRIGUEZ/ Progetti per il futuro con Ignazio Moser? (Maurizio Costanzo SHOW) : CECILIA RODRIGUEZ dopo il Grande Fratello Vip 2 sarà ospite del palcoscenico de Il Maurizio Costanzo Show, la modella finirà ancora sotto accusa? Ecco le ultime news(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 13:30:00 GMT)

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Anticipazioni di Nowalk in attesa della ripresa della serie : Il winter finale di How To Get AWAY WITH MURDER è stato senza dubbio uno dei più avvincenti della serie. Nonostante le numerose rivelazioni, molte cose sono rimaste in sospeso. I fan dovranno aspettare l’inizio del nuovo anno per sapere come evolverà la storia. Nel frattempo si possono consolare con le dichiarazioni e le Anticipazioni rilasciate da Pete Nowalk. La puntata dello scorso giovedì ci ha mostrato i Keating 4 di nuovo ...