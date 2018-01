Hacker installa Windows PE su uno Xiaomi Mi 4 utilizzando Windows Phone Internals

: Hacker installa Windows PE su uno Xiaomi Mi 4 con Windows Phone Internals: - SurfacePhoneIta : Hacker installa Windows PE su uno Xiaomi Mi 4 con Windows Phone Internals: - W10101010101010 : RT @SurfacePhoneIta: #Windows10Mobile: un Hacker installa #WindowsonARM e #WindowsRT su un #Lumia1520 - Cronache_Nerd : Un hacker installa Windows 10 su uno smartphone #Lumia #guide #microsoft #Windows #windowsphone #ARM… - Juan_LuCC : RT @SurfacePhoneIta: #Windows10Mobile: un Hacker installa #WindowsonARM e #WindowsRT su un #Lumia1520 - SurfacePhoneIta : #Windows10Mobile: un Hacker installa #WindowsonARM e #WindowsRT su un #Lumia1520 -

(Di domenica 21 gennaio 2018) Dopo l’uscita di, il tool non ufficiale che consente di aggirare il secureboot di10 Mobile, si sono sicuramente moltiplicati i casi di Hacking dei Lumia, dove alcuni sono riusciti addirittura a caricareRT. Oggi invece si va oltre i semplici Lumia, in quanto un utente è riuscito are completamentePE in unoMi 4.PE Preinstalled Environment è, per chi non lo sapesse, una particolare versione diusata per il troubleshooting di Computer e Server. Cosa ne pensate? Vorreste che altre versioni dell’OS di Microsoft si potesserore in altri Device? Fatecelo sapere nei commenti! Fonte