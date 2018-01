: RT @Agenzia_Ansa: #Grasso, mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo - conci66aa : RT @Agenzia_Ansa: #Grasso, mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo - CybFeed : #BreakingNews Grasso: mi candido a Roma e a Palermo - RealTimeNews__ : RT @Agenzia_Ansa: #Grasso, mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo - NotizieIN : 12:51 | Elezioni, Grasso: "Mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo" -

"Ho in progetto di candidarmi sul plurinominale ae a, sul maggioritario vedremo". Così il presidente del Senato, candidato premier di Liberi e Uguali, a Torino.sottolinea che "il problema non è trovare i collegi sicuri, ma ottenere il consenso degli elettori". Poi afferma: la nostra legge elettorale "consente solo degli apparentamenti che,come i matrimoni d'interesse, sono destinati a finire appena viene meno l'interesse".I sondaggi che vedono salire il centrodestra? Li "smentiremo","LeU in aumento".(Di domenica 21 gennaio 2018)