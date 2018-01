Google Play Libri si aggiorna alla versione 4 e si prepara agli audiolibri

Gli audiolibri iniziano a comparire sul Google Play Store : Gli audiolibri si preparano a debuttare sul Google Play Store: avvistato il banner pubblicitario negli Stati Uniti, anche se per il momento non porta da nessuna parte. Arriveranno anche in Italia, magari in lingua originale? Lo scopriremo soltanto con un po' di attesa. L'articolo Gli audiolibri iniziano a comparire sul Google Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Play Store : torna la barra circolare di installazione e arriva la disinstallazione di massa : Il Google Play Store reintroduce la barra di download circolare visualizzata durante il download degli aggiornamenti o dell'installazione di nuove applicazioni. Nel frattempo in caso di scarso spazio a disposizione sullo smartwatch viene proposta la possibilità di installare diverse applicazioni e giochi contemporaneamente. L'articolo Google Play Store: torna la barra circolare di installazione e arriva la disinstallazione di massa è stato ...

Google Play Film non permette la cancellazione dei contenuti acquistati e ora è un problema : L'impossibilità di cancellare Film o serie TV dalla propria libreria di Google Play Film era una problematica secondaria che ha acquistato più importanza con l'introduzione del supporto ai Film in 4K, decisamente più "pesanti" di quelli in definizione standard (480p) o in alta definizione (1080p). L'articolo Google Play Film non permette la cancellazione dei contenuti acquistati e ora è un problema è stato pubblicato per la prima volta su ...

WhatsApp Business - disponibile sul Google Play Store : L'applicazione è stata lanciata in Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, e nelle prossime settimane arriverà anche nel resto del mondo. WhatsApp Business è pressoché identica a ...

Come aggiornare Google Play Services : L’aggiornamento di Google Play Services viene effettuato solitamente attraverso una procedura del tutto automatizzata che non richiede alcun tipo di intervento da parte dell’utente. Non sempre, pero’, questo può andare a buon fine o, ancora peggio, può accadere che questo non venga del tutto installato a causa di una mancanza di connessione. Entrambi gli scenari portano alla stessa conclusione: la completa impossibilità di ...

Google : 60 app rimosse da PlayStore - ecco cosa 'nascondevano' Video : Da #Google sono stati rimossi ben 60 giochi dal famoso negozio online di applicazioni PlayStore dopo i controlli da parte del Check Point pronto nello scovare una serie di pericolosi malware. Si tratta di applicativi in grado di inserire nei propri software pubblicita' o sfondi piccanti, portanti poi al suggerimento di scaricare l'app [Video] connessa, su applicazioni rivolte e usate anche da un pubblico minorenne che per curiosita' o ingenuita' ...

Google : 60 app rimosse da PlayStore - ecco cosa 'nascondevano' : Da Google sono stati rimossi ben 60 giochi dal famoso negozio online di applicazioni PlayStore dopo i controlli da parte del Check Point pronto nello scovare una serie di pericolosi malware. Si tratta di applicativi in grado di inserire nei propri software pubblicità o sfondi piccanti, portanti poi al suggerimento di scaricare l'app connessa, su applicazioni rivolte e usate anche da un pubblico minorenne che per curiosità o ingenuità spesso ...

Google cancella 60 giochi da Play Store : le app coinvolte dai malware AdultSwine Video : Sono stati cancellati 60 giochi da Google sul suo cliccatissimo Play Store in to a segnalazioni che il Check Point ha individuato e che contenevano pericolosi malware. Questi software ‘malintenzionati’, erano in grado di far visualizzare, anche ad un pubblico minorenne, contenuti a sfondo hard abbinati ad inviti volti all’ installazione di applicazioni di sicurezza ovviamente false per accedere a vari servizi di registrazione premium. Google: ...

Google fa pulizia : eliminate 60 app truffaldine dal Play Store : Google è al lavoro per ripulire il suo Play Store: ben 60 app eliminate a causa dell’Adultswine malware al loro interno. Ecco tutti i dettagli! Col passare degli anni, sempre più persone tendono ad utilizzare lo smartphone come strumento d’intrattenimento principale facendo scalare i computer solo al secondo posto. In questa situazione, però, non mancano coloro che vogliono trarre un guadagno da un evento del genere…soprattutto ...

Google si prepara a risolvere il bug del telecomando di Nexus Player : Pare che finalmente Google si stia preparando a rilasciare una correzione per il bug del Nexus Player. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google si prepara a risolvere il bug del telecomando di Nexus Player è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Scarichi un gioco da Google Play Store e compare pubblicità porno : Dopo l’app che sembrava Pornhub, ma non lo era, il porno che nessuno ha chiesto: pubblicità hot mostrate da applicazioni di gioco, molte dei quali rivolte ai bambini. Questo il bug scoperto dall’azienda di sicurezza Check Point, scovato in almeno 60 applicazioni del Google Play Store, alcune delle quali scaricate un milione di volte, come “Five Nights Survival Craft” e “McQueen Car Racing Game”, ispirata al ...

Scarichi un gioco da Google Play Store e compare pubblicità porno : Dopo l’app che sembrava Pornhub, ma non lo era, il porno che nessuno ha chiesto: pubblicità hot mostrate da applicazioni di gioco, molte dei quali rivolte ai bambini. Questo il bug scoperto dall’azienda di sicurezza Check Point, scovato in almeno 60 applicazioni del Google Play Store, alcune delle quali scaricate un milione di volte, come “Five Nights Survival Craft” e “McQueen Car Racing Game”, ispirata al ...

Google e Redux : i display che fungono da altoparlanti Video : Se da un lato la Samsung ha intenzione di rivoluzionare il mondo degli smartphone con il display pieghevole [Video], lo stesso vorrebbe fare anche #Google. Quest'ultimo, negli ultimi giorni ha acquisito la #Redux, una piccola start-up britannica che starebbe lavorando ad un display dotato di altoparlante integrato. Tale strategia è stata attuata senza rilasciare comunicazioni ufficiali o comunicati stampa. Si tratta molto probabilmente di un ...

60 giochi rimossi dal Google Play Store : un malware mostrava annunci pornografici - a rischio i bambini : Google ha rimosso ben 60 applicazioni dal Play Store: un malware mostrava annunci pubblicitari pornografici e non solo, a rischio i più piccoli. L'articolo 60 giochi rimossi dal Google Play Store: un malware mostrava annunci pornografici, a rischio i bambini è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.