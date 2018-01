Gomorra | no alle riprese della serie per le strade | Municipalità spaccata

Gomorra 2 su Rai4 il 27 gennaio tra nuovi morti e il caos nell’alleanza : è il momento di Don Pietro? : Per Don Pietro potrebbe essere arrivato il momento di osare e tornare fuori dal guscio nei prossimi episodi di Gomorra 2 su Rai4 il 27 gennaio tra nuovi morti e un vero e proprio caos nell'alleanza. Il piano di Ciro Di Marzio sta per naufragare, il giovane allievo di Don Pietro ha tentato di tenere tutti uniti in democrazia ma lo zampino del boss c'è e presto farà le sue vittime illustri proprio con i nuovi episodi in onda la prossima ...

Judo - Fabio Basile : “Alle Olimpiadi nei 73kg - la popolarità andava sfruttata in tv. In futuro reciterò in Gomorra” : Fabio Basile è pronto per una stagione da protagonista. Il Campione Olimpico ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dopo aver dedicato il 2017 a impegni televisivi e di spettacolo, anche se ha partecipato ai Mondiali nella nuova categoria di peso: “Dopo l’Olimpiade mi sono preso un anno tutto per me. La popolarità di una vittoria olimpica va sfruttata. Non c’è nulla di male. Se la gente mi riconosce per strada è perché ...

Gomorra 3 - finale choc : sui social è una 'valle di lacrime' : E così si scopre che nessuno è immortale, che in un mondo criminale, che grida vendetta e sputa sangue, nessuno può essere al sicuro. Che non ci sono vincitori né vinti e che alla fine nessuno, ma ...

Gomorra : alle 21 - 15 il finale di stagione con due episodi - finirà la guerra a Genny? : Arriva stasera l'atteso finale di stagione di Gomorra 3 la serie, che ha riscosso anche in questa edizione un enorme successo. A partire dalle 21,15 su Sky vanno in onda l'11° e il 12° episodio di ...

Anthony - da Gomorra alle quattro ruote : il neomelodico vince il Super Master Racing : Antonio Ilardo, in arte Anthony, trova il modo di far parlare di sé non solo per la sua vena artistica legata alla serie tv che sta spopolando in tutto il mondo. Nel primo ciclo di Gomorra, le note ...

Gomorra 3 - anticipazioni 15 dicembre 2017 : nuovi giovani alleati : Venerdì 15 dicembre 2017, assisteremo alla penultima puntata della serie campione di ascolti. Stiamo parlando di Gomorra 3, trasmessa da Sky Atlantic HD. Alle ultime battute, visto che manca ancora la serata finale, Gomorra è arrivata al nono e decimo episodio. Oltre un milione e mezzo di telespettatori hanno seguito gli episodi dell’8 dicembre 2017. Riassunto episodi precedenti di Gomorra 3 Venerdì 8 dicembre 2017, c’è stato ...

Gomorra 3 - La serie/ Anticipazioni quarta puntata 7 dicembre : la grande guerra è alle porte : Gomorra 3, La serie torna in onda oggi, 7 dicembre, con la quarta puntata in cui Genny e Ciro si preparano alla grande guerra contro i confederati. Cosa vedremo questa sera? (Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 05:50:00 GMT)

Ciro di Gomorra risponde alle polemiche : "Facciamo una fiction di denuncia" : Oggi la camorra ha superato lo stato di contiguità con i ceti professionali, l'imprenditoria, una parte della politica. E questo rappresenta motivo di preoccupazione. La camorra raccontata in Gomorra ...

Gomorra 3 - LA SERIE/ Anticipazioni terza puntata 1 novembre : episodio 5 - tra alleanze e giochi di potere : GOMORRA 3, La SERIE, Anticipazioni puntata 1 novembre: Ciro e Genny di nuovo insieme in questa grande guerra contro Avitabile e la coalizione, cosa succederà questa sera?(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 21:53:00 GMT)

Gomorra 3 - La serie/ Anticipazioni puntata 1 novembre : Genny e Ciro nuovi alleati oppure no? : Gomorra 3, La serie, Anticipazioni puntata 1 novembre: Ciro e Genny di nuovo insieme in questa grande guerra contro Avitabile e la coalizione, cosa succederà questa sera?(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 05:14:00 GMT)

Gomorra 3 lancia l’alleanza di Genny e Ciro : il video dell’incontro tra l’Immortale ed Enzo : Gomorra 3 torna in onda venerdì 24 novembre con la seconda delle sei puntate previste per questa nuova stagione. L'immagine di Genny e Ciro fianco a fianco in pieno stile vecchio film western è ancora negli occhi di tutti, ma presto i due che si sono detti addio alla fine del primo dei due episodi in onda, si ritroveranno. Ciro l'Immortale è di stanza in Bulgaria nel suo nuovo covo, un club per uomini, che gestisce nascondendo anche i suoi ...

Gomorra 3 | Puntata 17 novembre 2017 | Diretta dalle 21 : 15 | Anticipazioni : Con oltre 500mila euro incassati nelle giornate di martedì e mercoledì scorso, quando i primi episodi sono stati mostrati in anteprima al cinema, torna, da questa sera alle 21:15 su Sky Atlantic, Gomorra-La serie, con la terza stagione. Il telefilm tratto dall'omonimo libro di Roberto Saviano, dopo essere diventata cult non solo in Italia, propone una stagione ricca di cambiamenti e di evoluzioni per i personaggi, in primis Genny (Salvatore ...

Gomorra 3 - LA SERIE/ Anticipazioni e cast della terza stagione : Scianel e Patrizia alleate? : Il 17 novembre GOMORRA 3 andrà in onda su Sky Atlantic con i nuovi episodi che dovranno fare i conti con l'uscita di scena di Fortunato Cerlino e di Don Pietro Savastano, cosa succederà?(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 14:28:00 GMT)