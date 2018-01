Giro d’Italia 2018 | polemica sulle 4 wild card Il no a Damiano Cunego | spiegate le

Giro d’Italia 2018 - assegnate le 4 wild card : c’è la Wilier di Filippo Pozzato - niente passerella per Damiano Cunego : Sono state comunicate le 4 wild card per il Giro d’Italia 2018. RCS Sport, società organizzatrice dell’evento, aveva la facoltà di invitare quattro formazioni alla 101^ edizione della Corsa Rosa che si aggiungeranno così alle 18 formazioni World Tour che hanno diritto e dovere di partecipazione. I 4 team professionale sono: Androni, Israel Cycling Academy, Wilier-Selle Italia, Bardiani-Csf. Dunque fuori la Nippo Vini Fantini di ...

Giro d’Italia 2018 - Stefano Allocchio sul percorso : “Dobbiamo andare incontro a scalatori e cronoman. Il Finestre può isolare i capitani” : Nel corso della presentazione delle maglie del Giro d’Italia 2018, abbiamo avuto l’occasione per strappare a Stefano Allocchio, direttore della corsa a tappe più importante del Bel Paese e non solo per Rcs Sport, un commento sulle 21 tappe che gli atleti affronteranno nell’edizione 101 della Corsa Rosa. “Le prime tappe in Sicilia sono insidiose, un corridore che vuole vincere il Giro d’Italia non è mai pronto ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Io e Nibali - grandi amici : lui è un traguardo. Ai Mondiali per essere primi. Giro d’Italia? Non so se verrò” : Fabio Aru è pronto per disputare una grande stagione con la casacca della UAE Emirates dopo aver lasciato l’Astana. Il sardo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il debutto stagionale è previsto tra poche settimane ad Abu Dhabi. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha confermato l’ottimo rapporto con Vincenzo Nibali: “Sì, lo so, in tanti ci vorrebbero nemici. Il fatto è che siamo amici, usciamo in bici assieme, ...

Ciclismo - Damiano Cunego : “Vorrei chiudere al Giro d’Italia - aspetto la wild card. Quel Mondiale sfumato… Devo dire basta - futuro con i giovani” : Mancano pochi mesi al ritiro di Damiano Cunego. Il vincitore del Giro d’Italia 2004 sta per salutare tutti e si avvicina al termine della carriera rilasciano un’intervista a Il Giornale. Il sogno di Damiano Cunego è chiaro: “Vorrei chiudere al Giro d’Italia dove tutto ha avuto inizio. Io da quattro stagioni corro per una piccola formazione di seconda divisione, la Nippo Vini Fantini, e quindi abbiamo bisogno di avere ...

Mauro Vegni : “Spero che il caso Froome si risolva prima del Giro d’Italia - non accetteremo compromessi come con Contador” : Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, spera che il caso Froome si risolva prima dell’inizio della prossima Corsa Rosa. Questo è l’auspicio espresso in un’intervista concessa a L’Equipe con la speranza che la parola fine sulla positività del britannico al salbutamolo arrivi prima della partenza da Gerusalemme prevista per il 4 maggio. Si vuole evitare a tutti i costi un nuovo caso Contador: il Pistolero si ...

Ciclismo - Chris Froome in gara a inizio febbraio? Il piano del Team Sky - la tabella verso il Giro d’Italia. E la sentenza sul doping… : Chris Froome potrebbe tornare in gara il 14 febbraio alla Ruta del Sol o alla Volta Algarve. Questo era infatti il programma originario del britannico prima che venisse comunicata la non negatività al salbutamolo e, visto che il Team Sky non lo ha sospeso e considerando che la sentenza di Losanna potrebbe tardare ad arrivare, c’è la seria possibilità di vederlo in gara con una spada di Damocle sopra la sua testa. Come riporta la Gazzetta ...

Chris Froome che squalifica rischia? Una procedura lunghissima. Il Giro d’Italia 2018 rischia di venire falsato : La vicenda di Chris Froome legata al salbutamolo è ben lungi dalla conclusione. E’ molto probabile che il britannico prenderà parte sub judice a diverse grandi corse di ciclismo, tra cui il Giro d’Italia, con il rischio di alterarle dal punto di vista tattico. Attualmente i legali del britannico e del Team Sky stanno fornendo tutto il materiale difensivo all’ufficio legale antidoping dell’Uci, definito “Lads”. ...

Ciclismo - attesa per il caso Froome : sarà al via di Giro d’Italia e Tour de France? Si rischia un nuovo caso Contador : Ormai è passato un mese da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito ma ancora non si sa quando il vincitore degli ultimi tre Tour de France si dovrà presentare a Losanna per manifestare la propria difesa. Si preannuncia un corposo dossier da parte del Team Sky per poter spiegare i motivi dell’alto livello di quella ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Voglio Froome al Giro d’Italia. Italia fortissima ai Mondiali. Vinokourov non mi ha capito” : Fabio Aru si sta preparando per disputare una stagione da protagonista con la nuova casacca della UAE Emirates. Il sardo, che dovrebbe avere nel Giro d’Italia e nei Mondiale i suoi obiettivi principali, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Chiari gli obiettivi stagionali: “Per il Giro non abbiamo ancora deciso (ma sorride, ndr), del Mondiale invece il CT Cassani mi parla da un anno. Faremo una ricognizione e ci puntiamo ...

Ciclismo - dalla vittoria al Giro d’Italia al contratto stracciato : Sono passati appena due anni e mezzo dalla vittoria al Giro d’Italia nella tappa di Forlì, eppure quei ricordi sono ormai lontanissimi. Nicola Boem è già un ex corridore, dopo cinque stagioni vissute tutte nella Bardiani. Il ventottenne di San Donà di Piave aveva già in mano un contratto firmato per poter correre anche nella prossima stagione, ma al termine di un’annata molto deludente l’accordo è stato sciolto. La Bardiani ha parlato di una ...

Il Giro d’Italia 2018 si chiuderà a Roma il 27 maggio 2018 : Giro d’Italia 2018: la premiazione a Roma sarà seguita in 194 Paesi nel mondo. Frongia: un prestigioso traguardo che porterà nella Capitale un indotto importante... L'articolo Il Giro d’Italia 2018 si chiuderà a Roma il 27 maggio 2018 su Roma Daily News.

Giro d’Italia 2018 - quando si corre? Il calendario completo e le date. Il programma e le 21 tappe : Il Giro d’Italia 2018 si correrà dal 4 al 27 maggio. Sono previste 21 tappe al termine delle quali verrà incoronato il vincitore della Corsa: tre settimane di grande spettacolo e passione per tutto lo Stivale, i ciclisti sono pronti per darsi battaglia sulle nostre strade e farci divertire. Non mancheranno grandi campioni come Fabio Aru e Tom Dumoulin detentore del titolo, vedremo se Chris Froome sarà al via o se verrà squalificato per ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Farò Tirreno-Adriatico - Liegi e Giro d’Italia. Il resto del programma non l’ho ancora deciso” : E’ già prontissimo Fabio Aru per risalire in sella alla sua bicicletta in vista delle gare del 2018. Il corridore sardo, come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si sta già allenando alacremente per il raggiungimento dei propri traguardi. Il debutto stagionale sarà ad Abu Dhabi, successivamente dovrebbe prendere parte alla Tirreno-Adriatico e probabilmente alla Liegi prima del Giro d’Italia. Queste le ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Farò Tirreno-Adriatico - Liegi e Giro d’Italia. Il resto del programma non l’ho ancora deciso” : E’ già prontissimo Fabio Aru per risalire in sella alla sua bicicletta in vista delle gare del 2018. Il corridore sardo, come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si sta già allenando alacremente per il raggiungimento dei propri traguardi. Il debutto stagionale sarà ad Abu Dhabi, successivamente dovrebbe prendere parte alla Tirreno-Adriatico e probabilmente alla Liegi prima del Giro d’Italia. Queste le ...