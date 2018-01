Gianni Agnelli | lo stile e le passioni di un ' Re'

Gianni Agnelli - a 15 anni dalla morte un film sulla sua vita su Sky Atlante Hd : Presentato in anteprima mondiale alla 74/ma Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il biopic ' Agnelli ' arriva in tv il 21 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic HD, a 15 anni dalla ...

E' morto il partigiano 'Carmine' - Gianni Agnelli gli preparò il caffè con le sue mani : Addio Carmine. È morto il partigiano calabrese a cui Gianni Agnelli preparò il caffè. Carmine Fusca, uno degli ultimi combattenti per la libertà, si è spento il giorno di Natale all'età di 94 anni, ...

Luciano Moggi su Gianni Agnelli : 'Carisma inimitabile. Quella volta che mi chiamò a casa sua - e...' : Amici lettori, è emozionante riavvolgere la pellicola dei propri trascorsi juventini e napoletani e rivivere le immagini di tanti successi. Napoli-Juve è la partita clou della giornata, il San Paolo ...

Gianni Morandi tra gli ospiti di X Factor 2017 del 16 novembre con Manuel Agnelli e gli Afterhours al 4° Live Show : Alessandro Cattelan annuncia gli ospiti di X Factor 2017 del 16 novembre. In studio ci sarà Gianni Morandi e il gruppo di un giudice che per l'occasione lascerà momentaneamente il tavolo della giuria per esibirsi Live: lui è Manuel Agnelli, ospite con gli Afterhours nel quarto Live Show di X Factor 11. Sul finire del terzo Live Show, in diretta su Sky Uno giovedì 9 novembre, Alessandro Cattelan ha comunicato i nomi dei prossimi ospiti di X ...