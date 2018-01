Gattuso | Milan Tra me ed Allegri c' è la distanza di un abisso

Milan - Gattuso : ' Abbiamo il dovere di ripartire da dove abbiamo lasciato ' : abbiamo fatto sempre la politica dei piccoli passi '. ' abbiamo poco tempo, ora ci aspettano 11 partite in 43 giorni. Non abbiamo fatto calcoli, abbiamo uno stile per il quale anche chi non gioca fa ...

Milan - Gattuso : “Stiamo bene adesso voglio i gol” : Milan, Gattuso: “Stiamo bene adesso voglio i gol” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Gattuso – “La squadra ha lavorato molto bene, speriamo di far vedere quello che abbiamo fatto vedere ultimamente. La squadra mi è piaciuta molto nell’ultimo periodo. Sta cambiando un po’ a livello mentale, dobbiamo ricordarci da dove siamo ...

Milan - Gattuso : 'Dobbiamo vincere anche in trasferta. Il mio futuro? Ora non è una priorità' : Il Milan non può permettersi di sbagliare, ma Rino Gattuso sa quanto è importante vincere anche fuori casa per raggiungere gli obiettivi. Cagliari . 'Sono una squadra difficile da affrontare, fa le ...

Milan - la verità di Gattuso : il mercato - Andrè Silva ed una conferma importante : “Dobbiamo riprendere da dove abbiamo finito, abbiamo il dovere di farlo. Abbiamo lavorato molto bene, siamo contenti della professionalita’ dei calciatori, ma non avevamo alcun dubbio. E’ un bel mestiere questo, peccato ci sia la gara il sabato o la domenica”. Lo ha dichiarato il tecnico del Milan Rino Gattuso, presentando la sfida di domani a Cagliari. “La sosta? Ne avevamo bisogno, abbiamo avuto valutazioni ...

Cagliari-Milan - la conferenza stampa di Gattuso LIVE : Iniziare nel migliore dei modi la seconde parte di stagione, obiettivo chiaro in casa Milan in vista della trasferta di Cagliari, sfida che si disputerà domenica alle ore 18 alla Sardegna Arena. Dopo ...

Milan - Conte o Sarri il sogno per il 2019 : Gattuso sarà confermato solo se… : Milan, Conte o Sarri il sogno per il 2019: Gattuso sarà confermato solo se… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Conte O Sarri- Dopo un’annata altalenante, il Milan si prepara ad una seconda parte di stagione da assoluta protagonista. Servirà un cambio di rotta per gli uomini di Gattuso. Un cambio di rotta per ribaltare la stagione e ...

Milan - Gattuso : "Bravi ragazzi - avete lavorato" : Rilassato per uno come lui è una parola grossa. Di quelle che, se mai esistono, non vengono praticamente mai pronunciate. Eppure Rino Gattuso è visibilmente soddisfatto per le condizioni in cui ha ...

Gattuso fa esperimenti : un Milan rivoluzionato? Ecco le “prove” odierne a Milanello : Milan, Gattuso confonde le acque. Il tecnico rossonero quest’oggi ha messo in pratica alcune ‘prove’ all’interno del consueto allenamento mattutino. Alcune novità di formazione che hanno fatto sobbalzare sulla sedia i tifosi. Durante la divisione delle casacche per le esercitazioni infatti, ci sono state diverse sorprese non di poco conto. Secondo quanto rivelato da Skysport, Ricardo Rodriguez, Kessiè e Calhanoglu ...

Milan - Gattuso : 'Ho visto bene i ragazzi. A gennaio niente acquisti - crediamo in questa rosa' : un Rino Gattuso carico quello che si appresta a vivere la seconda parte di stagione con il Milan. L'allenatore rossonero, a margine di un evento Diesel a Milano, ha parlato delle condizioni in cui ha ...

Milan - Gattuso : 'La sosta ci ha fatto bene - contento dei ragazzi. Sul mercato...' : Lo conferma lo stesso tecnico in una intervista concessa alla Gazzetta dello sport : 'Devo dire che la squadra è tornata bene. Hanno lavorato bene in ferie e stanno lavorando bene a Milanello, sono ...

Milan - Gattuso allo scoperto : “Mercato chiuso. Siamo già forti così…” : Milan, Gattuso allo scoperto: “Mercato chiuso. Siamo già forti così…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Gattuso allo scoperto- Gennaro Gattuso rompe gli indugi e annuncia la chiusura del mercato in casa rossonera. Ieri sera, il tecnico Milanista, in occasione di un evento con la squadra protagonista, ha fatto chiarezza sul momento ...