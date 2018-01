Galaxy S9 e S9 Plus | non si andrà oltre i 6 GB di RAM? Rumors caratteristiche | data

Galaxy S9 e S9 Plus - non si andrà oltre i 6 GB di RAM? Rumors caratteristiche - uscita e prezzo : Gli ultimi rumor su Galaxy S9 e S9 Plus Foto The Independent Galaxy S9 e S9 Plus, non si andrà oltre i 6 GB di RAM? Rumors caratteristiche, uscita e prezzo Manca poco più di un mese alla presentazione ...

Samsung Galaxy S9 Plus mostrato in alcune foto (poco) reali : Dal web trapelano alcune "foto reali" di quello che dovrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy S9 Plus. Sebbene sul retro il design risulti in linea con quanto trapelato finora, alcuni dettagli danno l'impressione che queste immagini non rispecchino più di tanto il design del prossimo flagship di casa Samsung. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus mostrato in alcune foto (poco) reali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Conferme e indicazioni su Samsung Galaxy S9/S9 Plus direttamente dalla Corea : Nuove indicazioni e qualche "conferma" sui nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus arrivano direttamente dalla Corea del Sud, precisamente dall'autorevole ETNews: scopriamo le ultime novità sui prossimi flagship che saranno presentati al MWC 2018 di Barcellona. L'articolo Conferme e indicazioni su Samsung Galaxy S9/S9 Plus direttamente dalla Corea è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Cina potrebbero costare meno che nel resto del mondo : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero avere prezzi più bassi in Cina rispetto al resto del mondo. L'informazione arriva da Gui Xian, presidente di Samsung Cina. I due device saranno grandi protagonisti del MWC 2018, che inizierà il prossimo 26 febbraio. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Cina potrebbero costare meno che nel resto del mondo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung : partito dall’Asia il rilascio delle patch di gennaio per Galaxy S8 - S8 Plus - S7 - S7 Edge e A8+ (2018) : Samsung ha iniziato in Asia (Cina e India) a rilasciare le patch di sicurezza di gennaio 2018 per diversi smartphone di fascia medio-alta: si tratta in particolare Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge e Galaxy A8+ (2018) L'articolo Samsung: partito dall’Asia il rilascio delle patch di gennaio per Galaxy S8, S8 Plus, S7, S7 Edge e A8+ (2018) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Se avete Android 8.0 Oreo beta su Galaxy S8/S8 Plus state lontani da Smart Switch : Se siete riusciti ad aderire al programma beta di Android 8.0 Oreo sul vostro Samsung Galaxy S8 o S8 Plus è meglio che stiate lontani da Smart Switch: il sistema rileva un nuovo aggiornamento, ma si tratta di un vecchio firmware basato su Android 7.0 Nougat. L'articolo Se avete Android 8.0 Oreo beta su Galaxy S8/S8 Plus state lontani da Smart Switch è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Plus di S8 su Samsung Galaxy S6 con l’aggiornamento di gennaio : XXU5ERA4 per XEF e XEU : Inizia anche l'era dell'aggiornamento di gennaio per Samsung Galaxy S6 e S6 Edge, anche se non direttamente in Italia, ma relativamente a Francia e Regno Unito, nell'ambito degli esemplari contraddistinti dal codice CSC 'XEF' (esemplari francesi ed inglesi no brand). Parliamo della serie firmware 'XXU5ERA4', con date build del 3 gennaio (non proprio recentissima, ma comunque più fresca rispetto al pacchetto che porta in dote la patch di ...

Galaxy S9 e S9 Plus - confermata la data uscita sul mercato | Prezzo e caratteristiche tecniche : Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la data di lancio sul mercato / Prezzo e caratteristiche tecniche Galaxy S9 e S9 Plus, confermata la data uscita sul mercato - Prezzo e caratteristiche tecniche La data di ...

Il design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus immaginato in un nuovo video : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus vengono immaginati in un nuovo render video in tutta la loro bellezza: rispetto ai modelli precedenti potremmo trovare cornici leggermente più ottimizzate e qualche cambiamento estetico nella zona sensore di impronte/fotocamera. Che ne dite del filmato realizzato da DBS designing? L'articolo Il design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus immaginato in un nuovo video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy S9 e S9 Plus - ecco la data di lancio sul mercato / Prezzo e caratteristiche tecniche : Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la data di lancio sul mercato / Prezzo e caratteristiche tecniche Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la data di lancio sul mercato / Prezzo e caratteristiche tecniche La data di ...

Sbagliata la data di uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Prezzo più alto che mai : Sulla data di uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus continuano a prodursi rumor più o meno accreditati. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia di una probabile presentazione il giorno 26 febbraio in quel di Barcellona, in occasione del Mobile World Congress e l'indicazione pure del 16 marzo per l'inizio delle vendite, almeno in specifici mercati. In realtà la soffiata, a monte, è stata fornita dal noto leaker Evan Blass ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero essere in vendita già da metà marzo : Secondo quanto riporta @evleaks, fonte notoriamente affidabile, la commercializzazione di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbe iniziare a metà marzo. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero essere in vendita già da metà marzo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero montare batterie da 3.000 e 3.500 mAh secondo ANATEL : Dall'ente brasiliano ANATEL i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero montare delle batterie, in ordine, da 3.000 e 3.500 mAh. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero montare batterie da 3.000 e 3.500 mAh secondo ANATEL è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuove conferme per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - certificati dalla FCC : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus ricevono la certificazione dalla FCC americana, nel frattempo scopriamo nuovi dettagli sulla fotocamera posteriore. L'articolo Nuove conferme per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, certificati dalla FCC è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.