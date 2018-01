Forza Italia indicherà il premier Berlusconi

Centrodestra - la Lega mette la freccia. A Forza Italia solo 7 collegi in Emilia : BOLOGNA - All'interno del Centrodestra nazionale l'Emilia-Romagna viene considerata una regione sempre più verde e sempre meno azzurra. La riprova è data dalle prime indiscrezioni che arrivano dal ...

Elezioni - Berlusconi : “Sarà Forza Italia a indicare il premier. Debito pubblico? Per abbatterlo serve piano di privatizzazioni” : Nel centrodestra le carte le darà ancora Berlusconi. L’ex premier ne è convinto e non perde occasione per ribadirlo. Così ha fatto nell’intervista odierna al Corriere della Sera. Ottimismo e decisionismo gli ingredienti della ricetta dell’ex Cavaliere, che dà anche una notizia: sarà Forza Italia a indicare il premier. Il motivo? Perché prenderà più voti all’interno della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia. ...

LETTERA/ Cari elettori di Forza Italia - non vi resta che Renzi : In campo economico il centrosinistra è stato sotto molti aspetti un vero riformatore. La LETTERA di FRANCESCO GIUBILEO agli elettori di centrodestra.

Indagato Cesaro per voto di scambio - Forza Italia insorge : Un modo, neppure tanto larvato, di tentare di condizionare le scelte di una Forza politica e di conseguenza il voto'. Pelino parla di scelte, e infatti il totocandidature indica come praticamente ...

Matteo Renzi a Sky TG24 : "No alleanza con Forza Italia dopo il voto" | : Il segretario del Pd, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha anche ricordato che martedì i dem presenteranno le proprie proposte per la campagna elettorale: priorità all'abbattimento del debito ...

Voto di scambio - Luigi Cesaro indagato insieme al figlio Armando. Forza Italia li ha già assolti : ‘Interferenze giustizialiste’ : Un avviso di conclusione delle indagini con l’accusa di Voto di scambio per quello che è l’uomo forte di Forza Italia in Campania. Finisce ancora sotto inchiesta Luigi Cesaro, alias “a purpetta“, l’ex presidente della provincia di Napoli, deputato del partito di Silvio Berlusconi. indagato con lui è anche il figlio, Armando Cesaro, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. E poi Flora Beneduce, altra ...

Migranti - il piano di Forza Italia : Ecco perché è nata l'emergenza : Tra i temi più caldi della campagna elettorale per il voto del prossimo 4 marzo c'è l'emergenza immigrazione. È uno dei punti più importanti che dovrà affrontare il prossimo esecutivo. E così con una clip pubblicata sulla pagina Facebook di Silvio Berlusconi, Forza Italia spiega come è nata davvero questa emergenza che ha portato migliaia di immigrati a sbracare sulle coste Italiane. In primo luogo viene sottolineato come durante il ...