Formazioni ufficiali Sassuolo-Torino | le scelte dei due tecnici

Formazioni ufficiali Udinese-Spal : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Udinese-Spal – L’Udinese vuole diventare un’outsider nella corsa all’Europa League, e guardando la classifica sembra averne tutte le carte in regola. Oggi però la squadra di Oddo affronterà una Spal agguerrita ed alla ricerca di punti salvezza, dunque non un impegno semplice per i friulani. Oddo ha a disposizioni diverse armi tra le quali scegliere, vediamo dunque quali sono le decisioni in merito ...

Formazioni ufficiali Sampdoria-Fiorentina : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Sampdoria-Fiorentina – Sampdoria e Fiorentina si affronteranno a Marassi in uno scontro importantissimo in chiave Europa. Le due squadra sono infatti in lizza per i posti validi per le coppe, assieme ad un novero di squadre molto nutrito. Un passo falso potrebbe essere letale, è imperativo tenere il passo del gruppone “europeo”. Vediamo dunque le Formazioni ufficiali scelte dai due tecnici ...

Formazioni ufficiali Lazio-Chievo : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Lazio-Chievo – La Lazio vuole riprendere il suo cammino che punta dritto all’Europa, con l’obiettivo di andare a contendere un posto Champions a chi la precede. La squadra di mister Inzaghi oggi affronterà il Chievo di Maran, solida squadra che dà sempre del filo da torcere agli avversari. Dunque una gara non semplice per la Lazio che ha una ghiotta occasione per fare un bel balzo in classifica dato lo ...

Formazioni ufficiali Verona-Crotone : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Verona-Crotone – Scontro salvezza ad altissima tensione quello del Bentegodi. Oggi il Verona ospita il nuovo Crotone di mister Zenga. Entrambe le squadre sono state puntellate sul mercato con innesti di qualità come Benali e Petkovic, ed alcuni dei nuovi arrivati saranno già in campo tra le due compagini. Una gara come detto molto importante per quanto concerne la classifica, vediamo dunque le Formazioni ufficiali ...

Formazioni ufficiali Bologna-Benevento : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Bologna-Benevento – Il Benevento di mister De Zerbi ha attinto a piene mani dal mercato con lo scopo di continuare a coltivare il sogno salvezza, che sembrava impossibile prima degli ultimi acuti. A Bologna però non sarà certo semplice vincere, contro una squadra solida che avrà ancora a disposizione il suo talento Verdi, il quale ha detto no al Napoli nel mercato invernale. Vediamo dunque quali sono le scelte tattiche ...

Formazioni ufficiali Atalanta-Napoli : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Atalanta-Napoli – Il Napoli di mister Sarri incontra la sua recente bestia nera, quell’Atalanta che non vuole smettere di sorprendere sotto la guida sapiente di Gasperini. Oggi, al rientro dalle vacanze, sarà una gara che promette spettacolo tra due squadre che non possono certo essere definite difensiviste. Dunque spazio a due degli attacchi più belli della nostra Serie A, con il Papu a fare da contraltare ai ...

DIRETTA / Cesena Bari (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Cesena Bari info streaming video e tv: sfida di grande tradizione in Serie B, eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 20:01:00 GMT)

Manchester City-Newcastle in diretta : Formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 18.30 : formazioni ufficiali Manchester City (4-3-3) : Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Agüero, Sané. All: Pep Guardiola Newcastle (4-3-3) : ...

DIRETTA / Perugia Entella (risultato live 0-0) streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Perugia Entella: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:43:00 GMT)

DIRETTA / Salernitana Venezia (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Salernitana Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:40:00 GMT)

DIRETTA / Foggia Pescara (risultato live 0-0) streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Foggia Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:34:00 GMT)

DIRETTA / Cremonese Parma (risultato live 0-0) streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Cremonese Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dello Zini, valida per la ventiduesima giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:32:00 GMT)

DIRETTA / Ascoli Cittadella (risultato live 0-0) streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Ascoli Cittadella info streaming video e tv: i veneti vanno nelle Marche, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:30:00 GMT)

Formazioni ufficiali Brighton & Hove Albion-Chelsea - 20-01-2018 Premier League : Premier League 24^ Giornata 2017-2018: Brighton & Hove Albion-Chelsea, le Formazioni Ufficiali, Sabato 20 Gennaio. La 24^giornata di Premier League si apre con la sfida dell’Amex Stadium tra Brighton e Chelsea. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in casa del WBA, che li ha avvicinati pericolosamente alla zona retrocessione. Il Brighton dovrà quindi cercare di riscattarsi immediatamente, ma la sfida contro i Blues appare ...