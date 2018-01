Fifa 18 | Wojciech Szczesny è l’MVP di dicembre della Juventus!

: RT @juventusfc: Un dicembre 2017 pazzesco per @13Szczesny13, scelto da voi come MVP del mese Powered by @EA_FIFA_Italia! ?????? - JUVE5477 : RT @juventusfc: Un dicembre 2017 pazzesco per @13Szczesny13, scelto da voi come MVP del mese Powered by @EA_FIFA_Italia! ?????? - MarioVincenzoC : RT @juventusfc: Un dicembre 2017 pazzesco per @13Szczesny13, scelto da voi come MVP del mese Powered by @EA_FIFA_Italia! ?????? - DTramannoni : RT @juventusfc: Un dicembre 2017 pazzesco per @13Szczesny13, scelto da voi come MVP del mese Powered by @EA_FIFA_Italia! ?????? - Tommy_Gun444 : RT @juventusfc: Un dicembre 2017 pazzesco per @13Szczesny13, scelto da voi come MVP del mese Powered by @EA_FIFA_Italia! ?????? - guiozil11 : RT @juventusfc: Un dicembre 2017 pazzesco per @13Szczesny13, scelto da voi come MVP del mese Powered by @EA_FIFA_Italia! ?????? -

Leggi la notizia su imiglioridififa

(Di domenica 21 gennaio 2018) EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di: si tratta del portiere polacco! Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Un2017 … L'articolo18:è l’MVP disembra essere il primo su I Migliori di