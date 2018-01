Festa della scuola Digitale | anche l' Artusi di Forlimpopoli protagonista a Bologna

Festa della Polizia locale a Lecce : 'Nel 2017 ben 15mila richieste di intervento' : Lecce - Si è celebrata questa mattina, nella Cattedrale di Lecce, la messa in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. La funzione è stata celebrata dal vescovo, monsignor Michele Seccia ...

Carlo Cracco e Rosa Fanti sposi : il video della Festa in Segheria : Carlo Cracco ha sposato Rosa Fanti, sua compagna da oltre dieci anni e madre dei suoi figli Cesare e Pietro. Lo chef stellato ha detto sì nella sala di Palazzo Reale, a Milano, davanti...

Un docu-film su Franco Tiano fra le iniziative per la Festa della Madonna delle Galline : Mancano poco meno di tre mesi alla festa della 'Madonna delle Galline', ma a Pagani già fervono i preparativi. In particolare è già al lavoro l'associazione culturale Ambress Ampress che, grazie all'...

Tortoreto - Banca della Terra : il Comune pubblica l'avviso per maniFestazioni d'interesse : Proposta avanzata in sede consiliare dal Movimento 5 Stelle e poi recepita dall'esecutivo guidato dal sindaco Domenico Piccioni. In questi giorni, infatti, l'Ente ha pubblico l'avviso per l'adesione ...

Foligno - ex zuccherificio - appello per il 'Parco della Scienza' Gli organizzatori della Festa di Scienza e Filosofia sollecitano Comune e Coop e lanciano nuovi progetti : I risultati della ricerca verranno poi presentati ad aprile, durante Festa di Scienza e Filosofia. MINGARELLI "Quello che proponiamo alla città oggi ha detto il direttore Pierluigi Mingarelli è solo ...

"Cavalli a Roma" grande ritorno della maniFestazione : E ancora, spettacoli e momenti magici da vivere insieme al calore e alla partecipazione dei più grandi e dei piccini. Tanti incontri in un unico appuntamento: non mancheranno, nel calendario di ...

SERENATA PER ROSA FANTI E CARLO CRACCO / Video - Lorenzo Licitra canta alla Festa pre-nozze della coppia : ROSA FANTI e CARLO CRACCO sono stati sorpresi da amici e parenti per una festa pre-nozze durante la quale si è esibito il vincitore di X Factor 11 Lorenzo Licitra (Video).(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:26:00 GMT)

Helen Mirren e la fake news della masseria inFestata dai fantasmi : "Amo il Salento - resto qui" : L'attrice costretta a smentire le voci insistenti di una sua fuga dalla casa in campagna dove vive e coltiva melograni: "Sono stata via per i Golden Globe e...

Celebrata la Festa di S. Ponziano martire - patrono della Città di Spoleto : L'Arcivescovo Boccardo nell'omelia: "San Ponziano sia custode vigile della grandezza e della bellezza della nostra Città: perché non sia dilapidata! La memoria del suo martirio custodisca chi governa ...

''A Festa 'e Sant'Antuono nel Paese della Pastellessa' - il Centro Studi Historia Loci presenta il libro a Macerata Campania : ... il folklore, la musica di Sant'Antuono e le Battuglie di Pastellessa, elementi questi che rappresentano l'identità del popolo maceratese e che rendono unica al mondo la festa e la musica di Sant'...

Trani In tanti hanno partecipato alla Festa della scuola "De Amicis" : Una visita, quella effettuata da genitori e figli, allietata anche da spettacoli teatrali per i più piccini. Gli alunni della scuola hanno accompagnato le famiglie in un percorso didattico attraverso ...

Nuova maniFestazione della Lav a Torino contro la caccia : Una lotta impari, una prova di sopraffazione, ancora oggi incredibilmente definita "sport". La Lav, infine, invita a firmare la petizione #BASTASPARARE , per l'abolizione della caccia in Italia.

Mercatino della 605Festa Patronale di Sant'Agata : ... alle ore 10:00 Apertura del Mercatino Medioevale; alle ore 10:45 presso Chiesa Parrocchiale di Tezze: Santa Messa Solenne dalle ore 14:30 Il Medioevo in Piazza - Spettacoli di animazione a cura dei ...

Cile - attacchi contro chiese cattoliche e maniFestazioni alla vigilia della visita del Papa : Cile, attacchi contro chiese cattoliche e manifestazioni alla vigilia della visita del Papa Almeno quattro gli attacchi contro chiese cattoliche a Santiago del Cile e manifestazioni per protestare contro la visita di Papa Francesco. Il viaggio del Pontefice in Perù e in Cile è in programma dal 15 al 18 gennaio.Continua a leggere Almeno quattro […] L'articolo Cile, attacchi contro chiese cattoliche e manifestazioni alla vigilia della visita ...