Ferito in sala giochi nel Napoletano

Una persona è entrata in una, ieri sera a Castellammare di Stabia (Napoli) ed ha fatto fuoco contro un 19enne, incensurato, colpendolo all' addome. Il giovane è grave ma non in pericolo di vita. Il sicario, che è fuggito, indossava un casco integrale. Ancora non si conoscono altri particolari. Si sa solo che il ragazzoera in possesso di un coltello a serramanico. Indagano i Carabinieri.(Di domenica 21 gennaio 2018)