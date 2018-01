FABIO FULCO Dopo la rottura con Cristina Chiabotto si confessa da Barbara D' Urso

Cristina Chiabotto - ecco perché ha lasciato FABIO Fulco : Per la prima volta Cristina Chiabotto parla della rottura con Fabio Fulco. Una storia d’amore durata quasi 12 anni e che aveva fatto sognare tutti i loro fan, addolorati nell’apprendere della fine della relazione. Dopo le dichiarazioni dell’attore, ora è la ex Miss Italia a prendere la parola in un’intervista rilasciata a Oggi, nella quale spiega il motivo di questa inaspettata battuta d’arresto, a partire da quando ...