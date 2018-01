F1 | dal 2019 cambiamenti alla carrozzeria per mettere più sponsor

Formula 1 - dal 2019 ci sarà un nuovo peso minimo per i piloti : ROMA - Il peso dei piloti tornerà ad essere sganciato da quello delle auto. E' l'orientamento dello Strategy Group della Formula per quanto riguarda il regolamento a partire dal 2019. Facciamo, però, ...

La sfilata Louis Vuitton Uomo Autunno Inverno 2018 2019 in diretta dalla Paris Fashion Week è da guardare live su elle.it : Vuoi goderti tutto il fascino di una sfilata come se fossi in prima fila? Guarda il live streaming su elle.it per non perderti nemmeno un look della collezione Louis Vuitton Autunno Inverno 2018 2019 ...

La sfilata Valentino Uomo Autunno Inverno 2018 2019 in diretta dalla Paris Fashion Week è da guardare live su elle.it : Vuoi goderti tutto il fascino di una sfilata come se fossi in prima fila? Guarda il live streaming su elle.it per non perderti nemmeno un look della collezione Valentino Autunno Inverno 2018 2019 . L'...

La piegatrice per biancheria : un 'sogno' in commercio dal 2019 : TRENTO. Si chiama "Foldimat" occupa più o meno lo spazio di una stampante da ufficio e piega 40 vestiti in 4 minuti. Sarà sul mercato nel 2019. Presentata al Ces di Las Vegas in coso in questi giorni, ...

Cruise AV - l'auto senza volante della GM sarà su strada dal 2019 : Il 94% degli incidenti stradali è causato da errori umani , che ogni anno provocano 1,2 milioni di vittime nel mondo. La General Motors intende mettere un freno a questa emergenza e non risparmierà interventi drastici, ad esempio progettando auto senza volante e cruscotto, guidate cioè da un software in grado ...

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta a Bolzano dalla Romania nella prima giornata : Si apre con una dura sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nel girone di qualificazione ai Mondiali di Germania e Danimarca 2019, maturata contro la temibile Romania, per il punteggio di 34-24, nella cornice del PalaResia di Bolzano. Sin dall’avvio, gli ospiti si mostrano più propositivi, portandosi subito sul 2-0, e dimostrando di avere un attacco molto veloce, unito ad una difesa solida ed aggressiva. ...

Al Bano : "Farò The Voice - ma dal 1° gennaio 2019 basta musica" : Grazie a quello e alla mia voce sono quello che sono nel mondo". In Russia, dove, poco prima di Natale, è stato "l'unico cantante straniero ad esibirmi ai 100 anni del Kgb alla presenza di Putin ". "...

Al Bano : «Farò The Voice - ma dal 1° gennaio 2019 basta musica» : Le lusinghe della politica, l’amore per la Russia e un sentimento, per Romina Power, che negli anni ha mutato forma. Al Bano, all’indomani del successo ottenuto con il Capodanno Rai, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Raccontando se stesso, i progetti a venire. «Farò il giudice a The Voice, ci sono i concerti, ma il 1° gennaio 2019 appendo il microfono a una cornice», ha giurato il cantante di Cellino San Marco ad Andrea ...

Dakar 2018 : l’ultima edizione con le vecchie regole tecniche FIA. dal 2019 si cambia ma la Peugeot non ci sarà : E’ un periodo di grandi trasformazioni nel mondo del motorsport. Abbiamo assistito alla svolta netta del WRC, con le nuove Plus a segnare uno stacco diretto con il passato ed ancor di più nella F1 con l’introduzione dei motori turbo ibridi ed il dominio della Mercedes che, forse, solo la Ferrari potrà in qualche modo contrastare. Ovviamente anche il cosiddetto Cross Country Rally non fa eccezione e i riflessi riguardano direttamente ...

Milano - Atm : ticket a 2 euro dal 2019. Lite Sala-Maroni : "La Regione latita" : Il dado è tratto. Dal primo gennaio 2019 il biglietto del mezzo pubblico aumenterà di 50 centesimi passando da 1,5 a 2 euro. La tariffa più cara d'Italia a fronte però del servizio più esteso del ...

Sala stanga sui mezzi pubblici : il biglietto costerà 2 euro dal 2019 : Un altro aumento targato Pd. È dietro l'angolo. Oggi lo ha ufficializzato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Stiamo ipotizzando una crescita del biglietto Atm di 50 centesimi a partire dal 2019, un aumento dopo sette anni e mezzo di prezzo stabile". In buoni soldoni il biglietto dei mezzi pubblici arriverà a costare 2 euro. Il doppio rispetto a quando, al governo del capoluogo lombardo, c'era il ...

Milano - aumenta il prezzo dei biglietti del trasporto pubblico : costerà 2 euro dal 1° gennaio 2019. Sala : “Era inevitabile” : Da 1,50 euro a 2 euro. Il prezzo del biglietto urbano per circolare all’interno della città di Milano sarà aumentato a partire dal gennaio 2019. Si tratta del secondo ‘ritocco’ dopo quello deciso nel 2011 dalla giunta Pisapia. A giustificare il rincaro, i nuovi costi di gestione di tutta la rete del trasporto pubblico cittadino con l’arrivo della M5 e, poi, della M4. Gli aumenti erano già nell’aria e ...

Milano - aumentano i prezzi dei biglietti dei mezzi pubblici/ “dal 1 gennaio 2019 a 2 euro” : ecco perché : Milano, rincaro mezzi pubblici: il ticket per bus, tram e metro aumenterà di 50 centesimi, ecco le parole del sindaco Sala e il suo avviso alla Regione Lombardia(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 14:59:00 GMT)

F1 - sarà Charles Leclerc il sostituto di Kimi Raikkonen alla Ferrari dal 2019? Un predestinato che può fare grande il Principato di Monaco : Nome: Charles. Cognome: Leclerc. Nato a: Montecarlo. Il: 16 ottobre 1997. Segni particolari: predestinato. Non è mai troppo salutare o sensato sbilanciarsi oltremodo con un giovane talento del motorsport, ma raramente, negli ultimi anni, si è visto un pilota tanto interessante quanto il futuro portacolori della Sauber-Alfa Romeo. Il fresco campione del mondo di Formula2 sembra davvero pronto a fare il grande passo: completare una stagione ...