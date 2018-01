Elezioni politiche | Pietro Grasso | ' Mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo'

Elezioni politiche - Ingroia presenta simbolo Lista del Popolo per la Costituzione : ROMA - 'Abbiamo depositato al Viminale simbolo, statuto e programma della Lista del Popolo per la Costituzione in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo. Nel simbolo c'è ben visibile il cavaliere ...

Elezioni politiche - la campagna elettorale a Vasto la apre Luigi Di Maio : L'unica forza politica a proporre un programma scritto democraticamente con i cittadini attraverso la Piattaforma Rousseau è il M5S, pertanto invitiamo tutti i cittadini del territorio a prendere ...

Elezioni politiche - Gentiloni si conferma il leader più popolare Video : L'ultimo sondaggio Ipsos commissionato dal Corriere della Sera conferma la fiducia degli italiani nel premier uscente, #Paolo Gentiloni. Nel contempo rafforza la corrente interna al PD che lo preferirebbe di gran lunga in qualita' di leader della coalizione di centrosinistra e che lo vedrebbe molto bene come garante di un governo di larghe intese [Video], nel caso molto probabile in cui nessuna coalizione raggiunga la maggioranza. In tutto ciò ...

Quanto ne sai sulle Elezioni politiche italiane? : Mancano poche settimane alle elezioni politiche 2018 e lo scenario – manco a dirlo – è parecchio caotico. Se il cambio di casacca è da considerarsi disciplina olimpica durante le legislature, figuratevi un po’ cosa può succedere nelle fasi preliminari in cui si scelgono alleanze e coalizioni. Correnti, scissioni, simboli, liste, ripensamenti, ritorni e colpi di scena: dimostrate Quanto ne sapete, o meglio, Quanto ne avete capito finora, ...

Elezioni politiche - Paolo Gentiloni : 'Ho deciso mi candido con il Pd nel collegio Roma 1' : 'Mi candido al centro di Roma spiega il premier in una delle aree più belle e amate del mondo. L'area dei rioni storici del Centro e di quartieri che definiscono l'identità della città, da Trastevere ...

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha detto che si candiderà come deputato alle Elezioni politiche - nel Collegio uninominale di Roma 1 : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha detto che si candiderà come deputato alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, nel Collegio uninominale di Roma 1, con il Partito Democratico. Gentiloni ha detto che farà campagna elettorale «senza sottrarre nulla The post Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha detto che si candiderà come deputato alle elezioni politiche, nel Collegio uninominale di Roma 1 appeared first on Il Post.

Elezioni politiche : giochi fatti per Potere al popolo - Lega - Casapound - AostaOggi.IT : Twitter Forza Italia e Movimento 5 stelle Valle d'Aosta comunicheranno i nomi dei candidati dopo gli incontri Berlusconi e Di Maio AOSTA. Mentre le due coalizioni di maggioranza e minoranza stanno ...

Elezioni politiche 2018 - la carica dei simboli : da MTNPP a “Free flights”. Quel che vedremo (ma anche no) sulle schede : Manca un po’ di rosso, anzi di rossore: un pelino di senso del pudore avrebbe fatto partire il conto alla rovescia ufficiale verso le Elezioni politiche con una dose di fiducia nel futuro. Invece no: mentre il panorama politico ha già i suoi problemi con i partiti maggiori, c’è chi ha fatto di tutto per metterci il carico. Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare l’orda verso il ministero dell’Interno, una coda ...

Elezioni politiche - al Viminale arrivano simboli c è anche W la fisica : Ricompaiono gli ultraradicali 'Forconi', mentre il garofano e le ottocentesche catene spezzate della Uils terranno compagnia al 'Movimento Mamme del Mondo'. 'W la fisica' punta a intercettare i ...

Elezioni 2018 - il nuovo simbolo M5S e gli altri loghi di partiti per le Politiche : In vista delle Elezioni del 4 marzo è iniziato il classico appuntamento al Viminale della presentazione dei loghi dei partiti che intendono correre. Oltre ai “big” nelle prime ore sono stati depositati anche simboli più originali

Elezioni politiche - la Corte costituzionale chiamata a decidere sul voto all'estero : la decisione prima del voto : Il consigliere regionale del Veneto Antonio Guadagnini ha tutte le intenzioni di far saltare la data del voto fissata per il prossimo 4 marzo. Da circa due anni il consigliere ha imbracciato una ...

Elezioni politiche - è pioggia di liste! Potrebbero essere almeno 25 : eccole Video : Mentre la campagna elettorale per le #Elezioni politiche del 4 marzo è gia' nel vivo, si avvicinano le prime scadenze burocratiche per le varie liste che vogliono presentarsi al voto. Ecco le scadenze per la presentazione delle liste alle Elezioni politiche In particolare i simboli vanno depositati al Viminale tra il 44esimo e il 42esimo giorno prima del voto dunque tra questo venerdì 19 gennaio e domenica 21 gennaio alle ore 16. La ...