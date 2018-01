Elezioni Due simboli autonomisti sardi in bacheca al Viminale

Lavorare in Ryanair - due giornate di sElezioni a Torino : Opportunità di carriera nel settore dell'aviazione disponibili in Italia con Crewlink, società specializzata nel recruiting e partner di Ryanair, che continua la sua campagna di reclutamento europea ...

Elezioni - Renzi : incompetenza nostro nemico. Duello con Di Maio : Torino, 13 gen. (askanews) E' scontro a distanza in terra piemontese, a cinquanta giorni dal voto, tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio, oggi entrambi a Torino. Dal Lingotto, dove si è svolta l'assemblea ...

Salvini : "Via l'obbligo vaccini" Duello Silvio-Renzi sul Jobs Act Elezioni 2018 - le nuove promesse : Dal lavoro al fisco. Il Duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si consuma in diretta radiofonica. L'ex Cavaliere annuncia che cancellerà il Jobs Act e il leader del Pd Segui su affaritaliani.it

Elezioni 4 marzo 2018 : due bandi per il trasporto di materiale : In occasione delle prossime consultazioni elettorali del 4 marzo 2018. sono stati indetti dalla Direzione Servizi di Pubblica Utilità – Autoparco di Roma due bandi di gara riguardanti il trasporto del materiale elettorale. Il termine per il ricevimento delle offerte è…Continua a leggere →

Ius soli - Gianni Cuperlo e Luigi Manconi chiedono a Mattarella di rinviare le Elezioni di due settimane : Mancano poche ore allo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, eppure c'è chi come Gianni Cuperlo non si è ancora rassegnato alla bocciatura dello Ius soli poco prima di ...

Elezioni Figc : due candidati al dopo Tavecchio : E poi un campione del mondo ' 82 e uno del 2006: Paolo Rossi e Perrotta in pole. In ballo anche la vicepresidenza federale (vicaria o non), le presidenze del settore tecnico e del settore giovanile e ...

Mancano due giorni alle Elezioni in Catalogna : Sta finendo una campagna elettorale eccezionale e strana, con candidati in carcere o all'estero e un esito difficile da prevedere The post Mancano due giorni alle elezioni in Catalogna appeared first on Il Post.

Elezioni - Berlusconi : no a duello con Renzi - Pd ormai fuori gioco : Roma, 1 dic. (askanews) Se fosse candidadibile accetterebbe la sfida diretta in un collegio con Renzi? 'A me non piacciono i duelli, non temo le sfide naturalmente, ma intendo la politica come una gara dove si cerca di arrivare primi. Quindi dico di no, poi in queste Elezioni la sinistra ormai è fuori gioco'. …

Elezioni Ostia - alle 19 ha votato il 26 - 38 per cento degli elettori : affluenza in calo di due punti : alle 19 a Ostia ha votato il 26,38% degli aventi diritto. Il dato è del Campidoglio. Al primo turno alla stessa ora l’affluenza era stata del 28,67 per cento. Il calo è quindi di oltre due punti. alle urne per scegliere tra Giuliana Di Pillo (M5S) e Monica Picca (Fdi-Centrodestra) fino alle 19 è andato a votare poco più di un quarto degli aventi diritto: 48.977 cittadini su 185.661. alle 12 l’affluenza era dell’8,6 per cento, ...

Elezioni Ostia - alle 12 ha votato l’8 - 6 per cento degli elettori : affluenza in calo di due punti : A mezzogiorno hanno votato per il ballottaggio che sceglierà la nuova presidente del municipio X, quello di Ostia, l’8,6% degli aventi diritto, ovvero 15.968 cittadini. Rispetto alla stessa ora del primo turno del 5 novembre, quando l’affluenza era stata del 10,89%, si registrano 4.255 votanti in meno. Il 5 novembre alle 12 si erano recate alle urne, infatti, 20.223 persone. L'articolo Elezioni Ostia, alle 12 ha votato l’8,6 per cento ...

##Ostia - due cortei contro le mafie. Sullo sfondo le Elezioni : Roma, 10 nov. (askanews) Non riesce a unire tutte le forze cittadine la chiamata alla mobilitazione contro le mafie e per il ristabilimento della legalità nel litorale romano, dopo l'aggressione a un ...