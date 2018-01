Elezioni | Berlusconi | M5s setta pericolosa | distruggerebbe Italia

Elezioni - Berlusconi : 'Il premier lo indicherò io. Sarà un nome autorevole' : E ritiene che l'astensionismo e il M5s siano 'due facce della stessa medaglia, sono espressioni della condivisibile delusione e del legittimo disgusto per questa politica, e per questi politici, di ...

Elezioni - Berlusconi : “Sarà Forza Italia a indicare il premier. Debito pubblico? Per abbatterlo serve piano di privatizzazioni” : Nel centrodestra le carte le darà ancora Berlusconi. L’ex premier ne è convinto e non perde occasione per ribadirlo. Così ha fatto nell’intervista odierna al Corriere della Sera. Ottimismo e decisionismo gli ingredienti della ricetta dell’ex Cavaliere, che dà anche una notizia: sarà Forza Italia a indicare il premier. Il motivo? Perché prenderà più voti all’interno della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia. ...

Elezioni - Berlusconi : a Palazzo Chigi? Il mio candidato premier : "Il garante del programma e degli impegni presi con gli elettori sono e rimarrò io. Gli elettori non voteranno al buio". Lo dice Silvio Berlusconi, parlando del voto politico di marzo. Sul candidato ...

Elezioni - Berlusconi : “Grillo ha ragione solo sui giornalisti. Il M5s è una setta pervasa dall’invidia” : Beppe Grillo? Ha detto solo “una sola cosa giusta, quando ha salutato i giornalisti così: Tornate a casa dove sono tutti sconcertati, perché devono avere uno come voi tra loro. È l’unica cosa di Grillo che ho letto e che è simpatica“. Silvio Berlusconi torna ad attaccare il Movimento 5 stelle e fa una sola ironica concessione a Grillo. Per il resto il leader di Forza Italia sfiora l’insulto quando parla dei pentastellati, ...

Elezioni - Salvini vs Travaglio : “Basta coi processi tv a Berlusconi”. “E’ vostro alleato - eravate con lui quando fece condoni fiscali” : Battibecco a Otto e Mezzo (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sull’alleanza tra Lega e Forza Italia. Salvini insorge più volte durante il dibattito: “quando ci sarà Berlusconi, farete il processo a lui. Io sono qui a rappresentare un movimento che è quello che è cresciuto di più in questi anni”. “Veramente siete alleati” – ribatte Travaglio ...

Elezioni - Salvini a Travaglio : “Berlusconi? Sarebbe ottimo ministro Esteri”. “Lo ricordiamo quando fece le corna” : “Berlusconi mi ha candidato come ministro degli Interni? Per me lui Sarebbe un ottimo ministro degli Esteri“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal leader della Lega, Matteo Salvini, che premette: “Se vince il centrodestra, come immagino, chi prende un voto in più tra me e Berlusconi farà il presidente del Consiglio, a patto che Berlusconi risolverà i suoi problemi come mi auguro”. E aggiunge: ...

Elezioni : Berlusconi - via tasse casa - auto - successioni : ... neppure sull'auto, non saranno tassate le successioni né le donazioni, elimineremo l'Irap: questa flat tax è una rivoluzione globale, che porterà economia a crescere e a creare posti di lavoro". Lo ...

Elezioni : Berlusconi - Salvini e Meloni firmano programma centrodestra - : Tra i punti dell'accordo, l'azzeramento della legge Fornero. Intanto da stamattina a domenica si depositano al Viminale i simboli per il voto del 4 marzo

Elezioni - Berlusconi come De Benedetti : “Renzi? Una promessa in cui ho creduto”. E su Di Maio : “Bel faccino - ma inadatto” : Un po’ Carlo De Benedetti e un po’ Orietta Berti. Nel salotto amico di Quinta Colonna, Silvio Berlusconi ammette di aver creduto in Matteo Renzi. Il segretario del Pd, spiega, “è stato una promessa in cui molti hanno sperato, a partire dal sottoscritto, che poi però non si è concretizzata”. Un pensiero identico a quello più volte espresso dall’Ingegnere. Ma il leader di Forza Italia ha anche qualcosa in comune con ...