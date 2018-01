Elezioni 2018 | il MoVimento 5 Stelle presenta i suoi candidati

Elezioni politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i sondaggi : Elezioni politiche 2018, è iniziato il conto alla rovescia: il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che scioglie le...

Elezioni 2018 - il programma del Movimento 5 stelle : Luigi di Maio grazie all'investitura ottenuta lo scorso settembre, ha avviato già da mesi la sua campagna elettorale, che corre su due binari: da un lato rilanciare gli storici cavalli di battaglia del...

Sondaggi Politici Elettorali Movimento 5 Stelle : Di Maio e le Elezioni Politiche 2018 - le previsioni : Si avvicina l’importante appuntamento con le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018: partiti, movimenti e coalizioni hanno cominciato il loro cammino di avvicinamento alla fatidica data e possiamo iniziare a dare un’occhiata ai Sondaggi Politici Elettorali per capire quelle che sono le intenzioni di voto degli italiani; Il Movimento 5 Stelle, così come altre forze Politiche, ha presentato il suo nuovo simbolo (in realtà l’unica ...

Elezioni 2018 - M5S : Di Maio presenta a Pescara i candidati : Luigi Di Maio ha presentato alcuni candidati del M5S: Gregorio De Falco. Poi Vincenzo Zoccano, presidente Forum disabili, il giornalista Emilio Carelli, il presidente Adusbef Elio Lannutti e, Gianluigi Paragone. Gli altri nomi saranno resi noti in serata

Il Movimento Italia nel Cuore candida - per le Elezioni 2018 - l'asolano Sergio Cantoni : Sergio Cantoni è attento anche a quelle che riguardano il mondo del sociale e della micro-corruzione che spesso vengono tralasciati da tutti, soprattutto dai media. Entra a far parte del Movimento ...

Elezioni 2018 - il MoVimento 5 Stelle e i "Venti punti per l'Italia" : Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ha presentato il programma politico dei pentastellati e i primi candidati alle prossime Elezioni. "Testa e cuore saranno i requisiti della nostra squadra di Governo", ha enunciato

Elezioni 2018 : presentati 98 simboli. Ultimo è 'Italia dei diritti' - Pd penultimo : Inizia ora l'attività istruttoria del Viminale per integrazioni che possono venir richieste nelle prossime 48 ore

Sondaggi Elezioni 2018/ Voto maggioritario : centrodestra al 39% - Di Maio sale ‘ma non basta’ : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di Voto verso le Elezioni 2018: Voto maggioritario, centrodestra sopra il 39%, sale Di Maio con M5s ma non basta per la maggioranza(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:50:00 GMT)

Elezioni 2018 - il circo osceno della politica per un popolo imbecille : Il 3 gennaio 2018 ho condiviso l’articolo di Alfiero Grandi, pubblicato il giorno prima sul Fatto Quotidiano «Non votiamo chi è contro la carta» che è un criterio saggio, anche se ambiguo perché molti di quelli che hanno votato «pro» Carta, di fatto hanno votato «contro» il governo Renzi che aveva promesso, spergiurando sia lui che la sua dea ispiratrice, l’Etruria dei Boschi, di ritirarsi a vita privata. Ovunque vada e con chiunque parli, trovo ...

Elezioni 2018/ De Luca difende suo figlio Piero : 'Ecco perchè può candidarsi' : ... curriculum pubblico per distinguere i somari da chi ha qualcosa da dire e chiarimento su chi vive di politica o della sua attività professionale. E quindi si candida soltanto per una passione e per ...

Paolo Gentiloni - “Mi candido nel collegio Roma 1” / Elezioni 2018 - coalizione a 4 : “trappola” per il premier? : Paolo Gentiloni: “Mi candido nel collegio Roma 1”. Elezioni 2018, coalizione a 4 per il centrosinistra: perché può essere una “trappola” per il premier. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:03:00 GMT)

Elezioni 2018 - Paolo Gentiloni : 'Mi candido col Pd - collegio Roma 1' : "Mi candido al centro di Roma - spiega il premier - in una delle aree più belle e amate del mondo . L'area dei rioni storici del Centro e di quartieri che definiscono l'identità della città, da ...

Elezioni 2018 - l’Armata Brancalusconi alla conquista di Roma : La conquista di Roma non è mai stata un’impresa facile per nessuno. E’ vero, storicamente per farlo (o almeno provarci) bisognava mettere insieme un potentissimo esercito, come fece Annibale (senza riuscirci), o come fece Attila, che pur sbaragliando i Romani nella sua travolgente avanzata, appena giunto nei pressi di Roma… fiutò al volo i guai in cui si stava cacciando e fece rapidissima retRomarcia verso i patrii lidi. In tempi molto più ...

Elezioni 2018 - Grillo e Di Maio : "Nessuna frattura tra noi" : Roma, 20 gennaio 2018 - Beppe Grillo e Luigi Di Maio vanno all'attacco dopo le parole di ieri dell'ex comico che chiudevano a ogni possibile alleanza post-Elezioni, negando divergenze tra lo stesso ...