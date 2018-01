Elezioni 2018 De Luca difende suo figlio Piero | ' Ecco perchè può candidarsi'

Paolo Gentiloni - “Mi candido nel collegio Roma 1” / Elezioni 2018 - coalizione a 4 : “trappola” per il premier? : Paolo Gentiloni: “Mi candido nel collegio Roma 1”. Elezioni 2018, coalizione a 4 per il centrosinistra: perché può essere una “trappola” per il premier. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:03:00 GMT)

Elezioni 2018 - Paolo Gentiloni : 'Mi candido col Pd - collegio Roma 1' : "Mi candido al centro di Roma - spiega il premier - in una delle aree più belle e amate del mondo . L'area dei rioni storici del Centro e di quartieri che definiscono l'identità della città, da ...

Elezioni 2018 - l’Armata Brancalusconi alla conquista di Roma : La conquista di Roma non è mai stata un’impresa facile per nessuno. E’ vero, storicamente per farlo (o almeno provarci) bisognava mettere insieme un potentissimo esercito, come fece Annibale (senza riuscirci), o come fece Attila, che pur sbaragliando i Romani nella sua travolgente avanzata, appena giunto nei pressi di Roma… fiutò al volo i guai in cui si stava cacciando e fece rapidissima retRomarcia verso i patrii lidi. In tempi molto più ...

Elezioni 2018 - Grillo e Di Maio : "Nessuna frattura tra noi" : Roma, 20 gennaio 2018 - Beppe Grillo e Luigi Di Maio vanno all'attacco dopo le parole di ieri dell'ex comico che chiudevano a ogni possibile alleanza post-Elezioni, negando divergenze tra lo stesso ...

Elezioni politiche 2018 - la carica dei simboli : da MTNPP a “Free flights”. Quel che vedremo (ma anche no) sulle schede : Manca un po’ di rosso, anzi di rossore: un pelino di senso del pudore avrebbe fatto partire il conto alla rovescia ufficiale verso le Elezioni politiche con una dose di fiducia nel futuro. Invece no: mentre il panorama politico ha già i suoi problemi con i partiti maggiori, c’è chi ha fatto di tutto per metterci il carico. Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare l’orda verso il ministero dell’Interno, una coda ...

Elezioni 2018 - vuoi mettere le Buone Maniere? I simboli dei partiti depositati al Viminale - c’è anche W la Fisica : Non solo politici di professione ma anche tanti cittadini comuni si sono radunati dalle 7.00 di questa mattina davanti ai cancelli del Viminale per depositare presso il ministero dell’Interno i propri “simboli” in vista delle Elezioni del 4 marzo. Dal Partito delle Buone Maniere, per riportare la buona educazione nella cultura italiana, a W la Fisica, passando per La catena per spronare i cittadini a ribellarsi alle ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio (M5s) e Renzi (Pd) al top - male il centrodestra : Sondaggi Elezioni 2018, dati politici ed elettorali: Cosa votano i giovani oggi? Pd, M5s con i propri leader convincono, il centrodestra va invece ko sulle fasce giovani(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:58:00 GMT)

Elezioni 2018 - un disabile italiano vive in emergenza. All’esercito dei candidati interessa? : La lettura dei dati che l’Istat ha pubblicato poco tempo fa riguardanti la spesa per il welfare dei Comuni per i servizi sociali offre la opportunità di fare qualche considerazione che potrebbe rivelarsi utile allo stuolo di candidati alle prossime Elezioni politiche. Innanzitutto partiamo dai numeri con l’invito, per chi avrà la cortesia di leggerli , di immaginare che dietro le cifre ci sono le persone e più precisamente i disabili con i loro ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 promesse elettorali : Renzi - Berlusconi - Di Maio - quali più credibili? : SONDAGGI elettorali POLITICI, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, simulazione Rosatellum bis per Ipsos. Centrodestra in vantaggio con 269 seggi, Renzi dietro al M5s(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:08:00 GMT)

Elezioni 2018 - il nuovo simbolo M5S e gli altri loghi di partiti per le Politiche : In vista delle Elezioni del 4 marzo è iniziato il classico appuntamento al Viminale della presentazione dei loghi dei partiti che intendono correre. Oltre ai “big” nelle prime ore sono stati depositati anche simboli più originali

Beppe Grillo - nuovo simbolo M5s/ Elezioni 2018 : “siamo puri - niente alleanze”. Berlusconi - “grillini incapaci” : Beppe Grillo e Luigi Di Maio presentano nuovo simbolo M5s con Davide Casaleggio:Elezioni 2018, "mai alleanze, vinciamo noi". Programma, liste e nuovo "Blog delle Stelle"(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:48:00 GMT)

Silvio Berlusconi - programma Elezioni 2018/ Sondaggi - firma con Salvini e Meloni : “no appello per gli assolti” : Silvio Berlusconi, programma Elezioni 2018 firmato con Salvini e Meloni: Sondaggi e promesse, "flat tax al 23%, niente appello per chi è assolto nei processi". Ospite a Mattino 5(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Riforma pensioni ed Elezioni 2018 - Monti : proposte da ciarlatani - ultime novità Video : Le ultime novita' sulla Riforma pensioni al 18 gennaio 2018 [Video]ruotano intorno alle prossime elezioni ed alle tante promesse elettorali che i vari candidati leader stanno facendo al popolo. Per il Senatore Monti, ospite nell'ultima trasmissione di Floris a 'di Martedì', si sta assistendo ad uno spettacolo orribile di assoluta diseducazione civica. Monti critica anche duramente chi continua a promettere di poter abolire la Riforma Fornero, ...

Elezioni 2018 - Di Maio - Grillo e Casaleggio in coda per depositare il simbolo : "Possibile, sei il più tecnologico che c'è al mondo e sbagli?", gli dice Grillo. "Siamo nella fase adulta del Movimento , guardateli quanto sono belli", dice Beppe Grillo rivolto ai cronisti al ...