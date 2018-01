Ecco come sono oggi gli attori del film “Il mio ragazzo è un bastardo” FOTO

Ecco come chiedere il rimborso per lo spettacolo Grease : ... presso la biglietteria del teatro, da martedì 23 a giovedì 25 gennaio (ore 9-12.30 e 15.30-19) Tutti colori che hanno acquistato un biglietto per gli spettacoli del 21 gennaio dovranno chiedere il ...

Pd chiede ai bolognesi di votare Casini. Ecco come risponde la città - tra rabbia - rassegnazione e realpolitik : “Com’è stato tradito Gesù Cristo, così siamo stati traditi dal nostro partito”, “In fin dei conti la politica è fatta per trovare momenti di convergenza in certe fasi particolari. Casini con il Pd? Nulla di scandaloso o disdicevole”. Gli elettori di sinistra di Bologna commentano la scelta del Partito democratico di candidare Pier Ferdinando Casini nel collegio uninominale dell’area metropolitana bolognese. C’è chi ne fa una questione di ...

Di quale paese è il numero con prefisso 373? Truffa e non bufala - Ecco come funziona : A quale paese fa riferimento il numero telefonico con prefisso 373? Si tratta di un tentativo di Truffa o dell'ennesima bufala? Molti italiani se lo staranno chiedendo perché raggiunti da chiamate di questo tipo nell'ultimo periodo. Oltre a verificare da qualche parte del mondo giunga il collegamento, è pure giusto raccogliere informazioni visto che ci si trova di fronte ad un tentativo di raggiro reale che mette in pericolo il proprio credito ...

Nicole e la verginità all'asta per un milione di euro : "Vi racconto la verità - Ecco come sono andate le cose" : Nicole, una giovane ragazza italiana di 18 anni, aveva deciso di mettere all'asta la sua verginità. Una notizia che nel giro di poco tempo...

Nessun limite e puro desiderio. Ecco come nasce una collezione : Non mi sono mai posto limiti, se nella mia collezione è entrato perfino il più bel ritratto del Guercino, Ritratto del legale Francesco Righetti di Cento, prelevato direttamente dal museo Kimball di Forth Worth, lasciando soli, a giocare facile, i bari di Caravaggio. E il più vibrante ritratto del Baciccio, il profumato e ironico Ritratto del cardinale Giulio Spinola, datato 1668, negli anni dei pennacchi di Santa Agnese in Agone. E la più ...

Dori Ghezzi e il film su De André : "Ecco come è nato il nostro amore" : L'adolescenza ribelle e allergica a ogni forma di autorità, quella di un ragazzo della Genova bene che alle cene di famiglia preferisce i carruggi vicino al porto, alle frequentazioni borghesi ...

Luciano Spalletti - Inter / Ecco come può giocare Rafinha : "Ha tante qualità..." : Luciano Spalletti e Inter Roma, le parole alla vigilia dell'allenatore nerazzurro: non sarà decisiva. Saluterò Totti, acquisti ok, Cancelo non si muove e Nainggolan...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:41:00 GMT)

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ La dichiarazione d'amore e il primo bacio : "Ecco come è accaduto" (Verissimo) : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA, ex inquilini del Grande Fratello Vip nello studio di Verissimo parleranno del loro amore appena scoppiato e della verità sul loro primo bacio.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:47:00 GMT)

WhatsApp - arriva la nuova truffa che prosciuga il credito : Ecco come difendersi : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, nel corso degli anni l'app si è guadagnata il primato tra tutte le altre applicazioni che svolgono funzioni simili. Negli ultimi mesi molte sono state le novità introdotte dall'azienda che hanno colpito gli utenti in maniera nettamente positiva ma ta tutti i vantaggi che l'app propone bisogna però prestare molta attenzione a tutte le svariate truffe che circolano ...

Google Street View adesso può prevedere come voterai. Ecco come : Un’indagine di Stanford ha sfruttato le informazioni raccolte con lo strumento di Big G, fra cui i modelli di auto parcheggiati nei diversi quartieri, per...

Roma - Dzeko non si fa distrarre dalle voci - Di Francesco svela : “Ecco come sta vivendo questo caos” : “Dzeko domani giochera’ dal primo minuto, e’ motivatissimo, ha voglia di far bene, mi auguro che possa essere determinante come lo e’ stato in tante altre partite”. Cosi’ il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia del match di domani in casa dell’Inter. L’attaccante bosdniaco e’ stato al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni, il Chelsea vuole ...

La Roma non smobilita - Monchi è una furia : “Ecco come stanno le cose sul mercato!” : Il ds della Roma Monchi quest’oggi ha voluto aprire la conferenza stampa giallorossa, con un monologo, senza domande, chiarendo al meglio la situazione in casa Romanista. “Voglio parlare direttamente ai tifosi in italiano. Siamo costretti a fare chiarezza. Da molti giorni la Roma viene descritta sui giornali come una società in smobilitazione, addirittura ho letto che stiamo cedendo giocatori a loro insaputa. Si tratta di una ricostruzione ...

Una Roma senza Dzeko - Ecco come potrebbe giocare : Siamo nella seconda metà di gennaio e del calciomercato invernale e la Roma, per ora, non ha ancora ufficializzato operazioni in entrata o in uscita di grande rilievo. Presto però potrebbero arrivare ...