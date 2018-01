E' il giorno di Luigi Di Maio a Chieti

Luigi Bisignani : 'Il giorno in cui salteranno le nostre banche'. Stato vampiro e suicida : i tuoi risparmi? Polverizzati : Emerge una verità desolante alla fine dei lavori della commissione sulla banche presieduta da Pier Ferdinando Casini. È Luigi Bisignani sul Tempo a svelare il grande non detto, cioè che per tutto il ...