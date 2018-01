Dragon Ball Super | Mediaset cambia gli orari di trasmissione

Dragon Ball Super termina in Giappone : ecco quando Video : Oramai ci siamo: #Dragon Ball Super, una delle serie cult Giapponesi più te negli ultimi anni, si appresta a terminare. A comprovare tale affermazione sono i palinsesti dell'emittente Fuji TV, che vorrebbe la trasmissione dell'ultimo episodio del cartone il numero 131 il prossimo 25 Marzo. La stessa puntata segnera' dunque la conclusione della saga del Torneo del Potere [Video], conosciuta anche col nome di Survival Universe. Dopo il Super, è ...

Dragon Ball FighterZ anteprima : provata la open beta del picchiaduro di Arc System Works : Dal 14 al 16 gennaio (o dal 13, per chi ha effettuato il pre order) Bandai Namco ha messo a disposizione una open beta di Dragon Ball FighterZ, atteso picchiaduro sviluppato da Arc System Works ed ennesima opera videoludica che riproporrà le gesta, i pugni e le onde energetiche dei Super Saiyan su console e PC. Nonostante batta su un terreno già ampiamente esplorato, FighterZ promette di essere uno dei migliori tie-in di sempre grazie alla sua ...

Bandai Namco conferma le loot box per gli oggetti cosmetici in Dragon Ball FighterZ : Mentre il roster di Dragon Ball FighterZ si completa con l'annuncio di Android 21, ecco Bandai Namco interviene a fare chiarezza sulle loot box presenti nel gioco. Su ResetEra, infatti, erano state condivise informazioni sulle casse premio contenenti oggetti cosmetici per personalizzare il proprio lottatore, ora arriva la conferma da un portavoce di Bandai Namco.Infatti, come segnala Attackofthefanboy, la compagnia ha confermato le loot box in ...

Svelata una guida strategica di Dragon Ball FighterZ con il codice per sbloccare Majin Androide 21 : Dalle pagine del magazine giapponese V-Jump emergono interessanti informazioni sul merchandise legato a Dragon Ball FighterZ: a quanto pare è in arrivo una guida strategica cartacea dedicata al picchiaduro di Arc System Works, con all'interno tutti i segreti per padroneggiarne il gameplay e anche un'interessante "scorciatoia" per sbloccare un certo personaggio. Secondo la scan, proveniente dalle pagine della rivista giapponese dedicata al ...

Anche Android 21 sarà tra i personaggi giocabili di Dragon Ball FighterZ : Dragon Ball FighterZ è il nuovo picchaduro sviluppato da Arc System Works dedicato alla celebre serie di Dragon Ball che sta per approdare, verso la fine di gennaio, su PC e console PS4 e Xbox One.Del titolo ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra anteprima, ora giungono novità riportate da Gematsu. Infatti, dall'ultimo numero della rivista nipponica V-Jump è emerso che il roster di Dragon Ball FighterZ sarà ulteriormente arricchito con la ...

Scopriamo la Collector’s Edition di Dragon Ball FighterZ in un video unboxing : Spunta un video in Rete dedicato alla fiammante e bellissima Collector's Edition di Dragon Ball FighterZ: nella clip possiamo ammirare tutte le componenti della costosa ma ricchissima edizione speciale del nuovo picchiaduro targato Arc System Works e che sarà pubblicato da Bandai Namco il prossimo 25 gennaio. Il video della Collector's Edition di Dragon Ball FighterZ è stato pubblicato in esclusiva sul canale You Tube dei colleghi esteri di ...

Dragon Ball FighterZ svela un clamoroso personaggio finale : Majin Androide 21! : Un incredibile colpo a sorpresa da parte di Bandai Namco, che sulle pagine della rivista giapponese V-Jump svela un clamoroso personaggio finale per il roster di Dragon Ball FighterZ: udite udite, arriva niente di meno che Majin Androide 21! Scopriamo insieme i dettagli e le prime, seppur piccole e in bassa risoluzione, immagini del ventiquattresimo lottatore giocabile per il picchiaduro targato Arc System Works. Come si intuisce facilmente ...

Dragon Ball FighterZ open beta : si torna a giocare oggi 17 gennaio fino a domani - orari della prova : Come promesso da Bandai Namco nelle ultime ore, l'editore ha svelato la data e l'orario della nuova sessione di open beta di Dragon Ball FighterZ. Si torna a giocare proprio oggi, mercoledì 17 gennaio, per un periodo di prova a tempo limitato che durerà altre ventiquattro ore. Bandai vuole farsi perdonare così i frequenti problemi di connessione riscontrati dall'utenza nel corso dei due giorni di prova ufficiale. Si gioca oggi, quindi, ...

Dragon Ball FighterZ : l'open beta sarà prolungata : Il nuovo picchiaduro di Arc System Works dedicato alla celebre serie di Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ, sta per sbarcare su PC e console ma, come ormai saprete, era previsto un periodo di open beta per testare il gioco.Questa fase ha avuto qualche problema tecnico che avrebbe portato Bandai Namco a considerare un prolungamento dell'open beta se non fossero stati risolti i problemi legati ai server in un tempo abbastanza ristretto. Nella ...

E invece sì : open beta di Dragon Ball FighterZ estesa di un giorno - dietrofront di Bandai Namco : Forse, no, anzi sì: è il riassunto delle dichiarazioni di Bandai Namco delle ultime 24 ore circa la open beta di Dragon Ball FighterZ. Nonostante i problemi tecnici ai server, piuttosto pesanti, che hanno compromesso la giocabilità della versione di prova a tempo limitati in questi due (tre, per chi ha pre ordinato il gioco) giorni, inizialmente il publisher giapponese aveva dichiarato che non sarebbe stata estesa nonostante, poche ore prima, ne ...

La open beta di Dragon Ball FighterZ non verrà estesa : facciamo il punto della situazione : Una piccola, brutta notizia per l'utenza di Dragon Ball FighterZ: Bandai Namco ha appena comunicato che l'open beta (disponibile nel corso di questi giorni) non verrà estesa, ragion per cui quelle attuali saranno le ultime ore per i giocatori per provare la versione demo online a tempo limitato - dopodiché bisgonerà soltanto aspettare l'uscita del gioco completo. Bandai Namco ha comunicato questa decisione con un tweet piuttosto esplicito: il ...

Nessuna estensione per l'open beta di Dragon Ball FighterZ : Il nuovo picchiaduro di Arc System Works dedicato alla saga di Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ, risulta al momento in fase di open beta, un'occasione per i giocatori di testare il gioco in attesa del lancio su PC e console previsto per la fine di gennaio.Tuttavia, come saprete, questa open beta ha avuto qualche problema tecnico per l'altissima richiesta di accessi, in seguito Bandai Namco, scusandosi con i numerosi fan, aveva preannunciato una ...

Dragon Ball FighterZ - prova : Ci siamo quasi. La strada che ci porta al day one di Dragon Ball FighterZ è quasi finita e per l'occasione Bandai Namco apre le porte del nuovo promettente picchiaduro ispirato al manga di Akira Toriyama a tutti, grazie alla open beta disponibile in questi giorni su Playstation 4 e Xbox One.Dragon Ball FighterZ sembra proprio mettere in gioco tutto quello che ogni appassionato di Dragon Ball ha sempre sognato. Di primo acchito il design grafico, ...

La open beta di Dragon Ball FighterZ potrebbe essere estesa : Dragon Ball FighterZ, il nuovo picchiaduro targato Arc System Works dedicato all'universo della famosissima serie di Dragon Ball, arriverà sul finire di questo mese di gennaio su console e PC. Ultimamente abbiamo visto il titolo in azione nel trailer di presentazione di Hit, uno dei personaggi presenti all'interno del roster di combattenti, oggi il gioco torna protagonista con novità che riguardano la open beta.Infatti, per chi non lo sapesse, ...