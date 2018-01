Dominik Fischnaller supersonico | vince nel singolo di Lillehammer in Coppa del Mondo

Slittino - FINALMENTE Dominik Fischnaller! Annusa l’aria di Olimpiadi e trionfa a Lillehammer! : Doveva battere un colpo, a meno di un mese dalla propria gara a Cinque Cerchi in quel di PyeongChang, l’appuntamento più atteso del quadriennio. Dopo un inizio di stagione tra sfortune e delusioni, Dominik Fischnaller si è rialzato e lo ha fatto alla propria maniera: la stella della squadra italiana di Slittino si è andato a prendere la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer (Norvegia). Quarto trionfo in carriera nel ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 gennaio : TRIONFA Dominik Fischnaller A LILLEHAMMER! Visintin-Perathoner in trionfo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 – Dominik Fischnaller in testa a Lillehammer! Prima manche da sballo dell’azzurro - si lotta per la vittoria : Dominik Fischnaller fa saltare il banco nella Prima manche della tappa di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Slittino. L’azzurro si rende protagonista di una prestazione eccezionale e si pone in testa alla classifica: un risultato di lusso per il 24enne che andrà a caccia della vittoria nella seconda manche in programma tra poco. A tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’altoatesino ha ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a Lillehammer - Dominik Fischnaller vuol battere un colpo in vista dei Giochi : In chiave classifiche di Coppa del Mondo saranno molto accesi i duelli, visti i 200 punti in palio tra gara classica e sprint. Tra gli uomini la partita sembra essere ancora aperta con Kindl e ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a Lillehammer - Dominik Fischnaller vuol battere un colpo in vista dei Giochi : Siamo giunti al penultimo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: ci si sposta a Lillehammer, in Norvegia, prima del gran finale in Lettonia a Sigulda, che ospiterà anche i Campionati Europei. A circa tre anni di distanza si torna sul catino scandinavo: uno dei più tecnici di tutto il circuito, favorevole dunque ai colori azzurri. Il programma prevede sabato il doppio e il singolo femminile, domenica il ...

Slittino - Coppa del mondo Oberhof 2018 : Felix Loch profeta in patria. Decimo Dominik Fischnaller : Oberhof continua ad essere una formalità per la Germania nella Coppa del mondo di Slittino. I tedeschi restano imbattuti sul catino di casa anche dopo il singolo maschile: c’è la stella della squadra, Felix Loch, che va a prendersi il successo davanti al pubblico festante. Il fenomeno nativo di Sonneberg questa volta non ha rivali: su una delle piste più amate porta a casa la 32ma vittoria in carriera, la nona sul ghiaccio della Turingia. ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : a Koenigssee Italia a caccia del podio - Dominik Fischnaller vuole tornare al top : Si torna a gareggiare nel massimo circuito internazionale di tutti gli sport da budello. Lo Slittino su pista artificiale fa tappa in Germania, precisamente a Koenigssee, nel land della Baviera. Catino molto amato dai colori azzurri quello teutonico: l’obiettivo per la squadra guidata da Armin Zoeggeler è quello di centrare almeno un podio per lanciarsi al meglio nella rincorsa alle Olimpiadi di PyeongChang. In programma doppio e singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Felix Loch fa il vuoto a Calgary - Dominik Fischnaller nono : Tre vittorie consecutive, è tornato il vero Felix Loch, il dominatore del singolo maschile di Slittino. La Coppa del Mondo si sposta in Nordamerica, a Calgary, ma il campione olimpico tedesco prosegue da dove aveva lasciato, poco meno di una settimana fa in casa ad Altenberg (e la settimana prima a Winterberg): arriva un trionfo nettissimo sul catino canadese, senza lasciare davvero scampo a nessuno degli avversari. Novantunesimo podio, ...

Slittino - Coppa del Mondo 2017-2018 : si vola in Nordamerica - a Calgary. Dominik Fischnaller vuole riscattarsi : Dopo tre tappe in Europa, tra Germania ed Austria, ci si sposta in Nordamerica per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Precisamente in Canada, sul catino olimpico di Calgary, che ha ospitato i Giochi nel 1988. In casa Italia l’andamento stagionale al momento è più che positivo. Sono arrivati infatti tre podi nelle tre precedenti tappe: in quel di Altenberg il team-relay dei giovani ha sorpreso tutti. Ci si aspettava molto ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2017 : i convocati dell’Italia. Kevin e Dominik Fischnaller guidano la spedizione azzurra : Quarta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Slittino. Dopo Igls, Winterberg e Altenberg ci si sposta in Nordamerica, a Calgary, in Canada, sul catino che ospitò le Olimpiadi del 1988. L’Italia è già in raduno per preparare le gare che si svolgeranno nei giorni 8 e 9 dicembre. La squadra azzurra è uscita dall’ultima tappa con prestazioni individuali da rivedere, ma con un gran bronzo conquistato dai giovani nel team relay. I ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 19 novembre : Dominik Fischnaller chiude 6°a Igls! Italia fuori nel team relay - gli azzurri del curling battono l’Austria - grande Ghiotto nello speed skating : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali del 19 novembre 2017. Si preannuncia una giornata davvero intensa, si entra davvero nel vivo della stagione. Si incomincia a Seoul con l’ultima tappa della Coppa del Mondo di short track che assegna punti per la qualificazione alle Olimpiadi. Poi a San Gallo proseguono gli Europei di curling, a seguire inizia la corsa verso la Sfera di Cristallo di slittino a Igls con ...

Slittino - Coppa del Mondo 2017-2018 : la neve condiziona la pista di Igls. Vince Pavlichenko - Dominik Fischnaller da primo a sesto : Vincono Semen Pavlichenko e la neve nella prima tappa di Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Slittino singolo maschile. Sul catino di Igls infatti il maltempo ha condizionato, e non poco, lo stato della pista, rallentandola davvero tanto e rendendo durissimo il lavoro di coloro che preparano le slitte. Il russo, campione del Mondo due anni fa, ne ha approfittato al meglio centrando la sesta vittoria in carriera nel massimo circuito ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2017 : Dominik Fischnaller è al comando dopo la prima manche! : Dominik Fischnaller è al comando dopo la prima manche del singolo maschile a Igls, prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino. Con il tempo di 50″868, l’altoatesino ha preceduto di 22 e 72 centesimi i tedeschi Andi Langenhan e Julian Von Schleinitz. L’azzurro ha commesso anche un piccolo errore nel corso della propria discesa: una correzione costatagli almeno 2-3 centesimi. Il vantaggio sulla concorrenza, dunque, sarebbe ...