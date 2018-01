Domenica Live | l' intervista a Di Battista e le critiche alla D' Urso | ecco perchè

Alessandro Di Battista a Domenica Live/ Video - regali-verità a Barbara D’Urso : “M5s pro vaccini senza obbligo“ : Alessandro Di Battista a Domenica Live: Video con la compagna Sahra e il figlio Andrea, "così convinco i berlusconiani a votare M5s. Non siamo trogloditi con la clava". Intervista in diretta(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:55:00 GMT)

MARTINA CORGNATI/ La figlia di Milva : "Esiste un premio alla carriera? E allora diamoglielo!". (Domenica Live) : MARTINA CORGNATI a Domenica Live: la figlia di Milva da Barbara d'Urso. “Merita un premio alla carriera”, ha dichiarato recentemente. Lo ritirerà al Festival di Sanremo? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Alex Belli a Domenica Live : 'Sono stato ricattato' : ROMA - 'Quando sono tornato dall'Isola ho subito dei ricatti molto forti, c'era di mezzo anche la polizia, è una storia che non sa nessuno'. Alex Belli a Domenica Live racconta di essere stato ...

MARADONA JR / Il figlio di Diego papà : "Si chiamerà Diego Matias e tiferà Napoli per forza" (Domenica Live) : MARADONA Jr a Domenica Live: il figlio di Diego presto papà. “E' maschio, lo chiamerò come lui”, ha rivelato nelle scorse settimane. Oggi da Barbara d'Urso nuovi dettagli(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:09:00 GMT)

Domenica Live - Fabio Fulco : “Cristina Chiabotto un sogno lungo 12 anni - poi è suonata la sveglia” : L’attore ospite del pomeriggio di Canale 5 ha parlato per la prima volta, dopo la separazione, del suo rapporto con Cristina Chiabotto, l’ex miss Italia con cui è stato a lungo fidanzato. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Cristina Chiabotto al settimanale Oggi, Fulco ha detto: “L’intervista si commenta da sola, non dico nulla. Non parlerò di Cristina, posso parlare solo per me, anzi ho sbagliato a usare spesso la ...

Fabio Fulco affranto a Domenica Live : frecciatina a Cristina Chiabotto : Domenica Live, Fabio Fulco e le dichiarazioni contro Cristina Chiabotto Dopo il grande successo de Le Tre Rose di Eva 4, Fabio Fulco è tornato in tv. Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, l’attore ha parlato della fine della storia d’amore con Cristina Chiabotto. Una fine dolorosa per il napoletano che è apparso piuttosto […] L'articolo Fabio Fulco affranto a Domenica Live: frecciatina a Cristina Chiabotto proviene da ...

NICOLA SAVINO / "Sono troppo piccolino - non tocco il pavimento con i piedi!" (Domenica Live) : NICOLA SAVINO a Domenica Live: “Trovo conforto nella fede, andare in chiesa è come andare a trovare mia madre”. Il suo rapporto con la famiglia e la religione(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 16:18:00 GMT)

Paola Caruso in lacrime a Domenica Live : ecco cosa è successo : di Valeria Arnaldi ROMA - 'Sono stata adottata, penso di aver avuto i genitori perfetti, non avrei voluto un padre e un madre differenti'. Paola Caruso scoppia in lacrime a Domenica Live, mentre si ...

La figlia segreta di Vittorio De Sica : il nipote spagnolo a Domenica Live : Vittorio De Sica figli: la storia di Vicky Lagos, sorella di Christian De Sica Si torna a parlare di figli illegittimi a Domenica Live. Barbara d’Urso ha ospitato questa volta David Merlo, il presunto nipote di Vittorio De Sica. Nell’ultimo periodo è infatti emersa la storia della figlia segreta del grande attore e regista italiano. […] L'articolo La figlia segreta di Vittorio De Sica: il nipote spagnolo a Domenica Live ...

