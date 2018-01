DIRETTA Super-G Cortina streaming video e tv | Schnarf seconda | Gut sempre davanti Coppa

LIVE Sci alpino - superG Cortina 2018 in DIRETTA : Gut vede la vittoria - Johanna Schnarf stupenda seconda! Sofia Goggia fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si conclude un bellissimo weekend sulle nevi dolomitiche con l’ultima gara veloce. Lindsey Vonn sembra essere la grande favorita della vigilia dopo aver vinto la discesa di ieri ma attenzione a Sofia Goggia che va a caccia del riscatto mentre Federica Brignone e Nadia Fanchini possono stupire ...

DIRETTA/ Super-G Cortina : streaming video e tv - Gut in testa - Goggia out (Coppa del Mondo sci donne) : Diretta Super-G femminile Cortina streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci completa il weekend sull’Olimpia delle Tofane (21 gennaio)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:04:00 GMT)

DIRETTA/ Super-G Cortina : streaming video e tv - si comincia! (Coppa del Mondo sci donne) : DIRETTA Super-G femminile Cortina streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci completa il weekend sull’Olimpia delle Tofane (21 gennaio)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:26:00 GMT)

Sci alpino - superG Cortina d’Ampezzo 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e DIRETTA Streaming. I pettorali di partenza : Il weekend di Cortina della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 si chiude con il superG. Sull’Olimpia delle Tofane è ancora Lindsey Vonn la grande favorita, dopo il successo di ieri in discesa. La gara sarà incerta ed apertissima: da non sottovalutare Lara Gut, Anna Veith, Tina Weirather, Nicole Schmidhofer. Fanno parte delle atlete in lizza per la vittoria anche le azzurre Federica Brignone, Sofia Goggia, Nadia Fanchini e Johanna ...

SUPERBRAIN 2018 - CON PAOLA PEREGO/ DIRETTA : il vincitore è Giovanni Guzzo con il super tatto (Seconda puntata) : superBRAIN, tutti gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata del programma condotto sulla rete ammiraglia di Casa Rai da PAOLA PEREGO, ecco chi ci sarà in giuria.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 23:38:00 GMT)

