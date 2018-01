Di Maio sfida gli altri partiti | “Ecco i venti punti del nostro accordo di programma | chi

Gentiloni : 'Non temo M5s'. Di Maio sfida partiti : 'Dite perchè no a punti programma' : ... tra l'altro, la cancellazione immediata di 400 leggi inutili, reddito e pensione di cittadinanza, meno tasse a cittadini e imprese e 50 miliardi di tagli ai costi e gli sprechi della politica, via ...

Renzi : 'Nostro avversario è l'incompetenza. Sfida tra noi e M5s'. Di Maio : 'Propaganda per coprire malefatte' : Il segretario Pd, a Torino, attacca tutti i rivali e agli alleati, mancati, chiede un gioco di squadra per arrivare a P. Chigi: 'Il nome non importa' chiarisce. Davigo smentisce incontro con Grillo e ...

Renzi : 'Nostro avversario incompetenza. Sfida tra noi e M5s'. Di Maio : 'Propaganda per coprire malefatte' : Il segretario Pd, a Torino, attacca tutti i rivali e agli alleati, mancati, chiede un gioco di squadra per arrivare a P. Chigi: 'Il nome non importa' chiarisce. Intanto Davigo smentisce incontro con ...

Silvio Berlusconi stravince la sfida con Matteo Renzi e Luigi Di Maio : il verdetto dello share a Porta a porta da Vespa : Le elezioni le vince Silvio Berlusconi . Almeno in tv: questo è il verdetto di porta a porta , dopo le tre superospitate di Bruno Vespa : martedì il candidato grillino Luigi Di Maio , mercoledì il ...

Renzi : “Sfida tv con Berlusconi e Di Maio? Ci vengo anche a piedi. Il primo accetta - il secondo trova una scusa” : Ospite di Otto e Mezzo (La7), il segretario del Pd, Matteo Renzi, si dichiara pronto a un confronto televisivo con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. E sottolinea: “Io ci vengo anche a piedi. Portiamo tutti le nostre tabelle e ciascuno fa vedere dove sono le coperture finanziarie delle proprie proposte. secondo me, Berlusconi verrà. Di Maio troverà qualche ...

La fuga di Di Maio dai collegi : evita la sfida con i big e va nel listino bloccato : Luigi Di Maio ha detto, con piglio quasi eroico, da generale che condivide il destino con le proprie truppe, che anche lui passerà dalle parlamentarie, le primarie per selezionare i candidati al prossimo Parlamento. Non dice però quale conseguenza è sottintesa a questa scelta: si candiderà solo nel listino bloccato, quello dei cosiddetti «nominati»...

Luigi Di Maio sfida la forza di gravità nel simulatore di caduta libera : Su Instagram ha pubblicato un video nel quale racconta com'è andata e il senso di questa esperienza: "OGGI VOLIAMO DAVVERO! Questi sono giorni in cui stiamo capendo quanto questo Paese sia zavorrato. ...

Renzi : ho sfidato Berlusconi ma ha fatto come Di Maio : Roma, 22 nov. (askanews) 'Spero Berlusconi sia messo in condizione di fare la campagna elettorale perchè mi piacerebbe sfidarlo. Io l'ho sfidato ma ha fatto come Di Maio'. Lo ha detto il segretario ...

Gene Gnocchi : “La prossima sfida dopo quella mancata con Di Maio? Sarà tra Renzi e Mastrota : vince chi vende più pentole” : La sfida mancata tra Di Maio e Renzi? È solo l’inizio delle grandi sfide “all’ultimo sangue che avremo ogni martedì”. Ad anticiparle ci pensa Gene Gnocchi, nell’ultima copertina di Di Martedì, la trasmissione condotta da Floris su La7 L'articolo Gene Gnocchi: “La prossima sfida dopo quella mancata con Di Maio? Sarà tra Renzi e Mastrota: vince chi vende più pentole” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s - Di Maio : 'pronto a confrontarmi con altri candidati premier'. Nel Centrodestra - sfida Salvini-Berlusconi : Il leader dei 5 Stelle si difende dopo il dietrofront sul faccia a faccia tv con Renzi. Il leader della Lega vuole il voto subito e avverte il Cavaliere: 'No a liste X Factor o Grande Fratello vip' -

Travaglio : “Di Maio? Errore lanciare sfida. Renzi canta sempre la stessa musica”. Brunetta : “Bravo - mi piaci tantissimo” : “Il no di Di Maio al confronto tv con Renzi? Secondo me, Di Maio non avrebbe dovuto proprio lanciare la sfida, avrebbe dovuto rendersene conto. Non aveva nessun senso quel duello, che avrebbe fatto comodo solo al leader del Pd. Per dire cosa? Per commentare le elezioni siciliane che tutti sapevano che sarebbero state perse dal Pd?”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il ...

Di Maio sfida Berlusconi : “prontissimo ad un duello tv” : Luigi Di Maio ha sfidato Matteo Renzi per un duello tv che si sarebbe dovuto tenere ieri su La7. Poi ha rinunciato a seguito del risultato elettorale in Sicilia. Il candidato premier del M5S si è sottratto al confronto con il segretario…Continua a leggere →

“Prendiamoci i voti dei giovani Pd”. Così Di Maio sfida il centrodestra : Il nemico è cambiato. La vittoria del centrodestra in Sicilia ha spostato gli equilibri anche nel Movimento 5 stelle. E Luigi Di Maio, che sul voto aveva puntato una buona parte della sua credibilità interna, ha capito di dover imprimere una svolta. «La nuova strategia, adesso, deve essere quella di svuotare il Partito democratico dei suoi voti», r...

"Prendiamoci i voti dei giovani Pd". Così Di Maio sfida il centrodestra : La cittadinanza agli stranieri, d'altro canto, è materia in grado di spostare l'orientamento di una forza politica. E se dovesse mai vedere la luce in Parlamento, si potrebbe sempre decidere di ...