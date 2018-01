Della Valle stende Avellino Cantù doma Sassari all' overtime

Sulla strada Della Valle Anzasca il limite dei 30 all'ora è a "singhiozzo" : 'Il limite dei 30 all'ora per il momento resta, non però su tutti i 30,7 chilometri di strada, ma solo in quelli più critici che sono segnalati'. E' il presidente della Provincia Stefano Costa che ...

Il creatore di Stardew Valley propone un assaggio Della modalità multiplayer "davvero divertente" : È su Twitter che il creatore di Stardew Valley, Eric "ConcernedApe" Barone è tornato a parlare del comparto multigiocatore del titolo, promesso prima della release del gioco ma mai implementato fin'ora. Come riporta Eurogamer.net, Barone ha pubblicato sul suo profilo uno screenshot di una LAN a 4 giocatori, affermando che il multiplayer "è davvero divertente. Ha ancora bisogno di un po' di lavoro, ma il codice sottostante è solido. Essere nella ...

Valle del Belìce 1968/2018 Cinquant'anni dal terremoto; alla cerimonia il Presidente Della Repubblica : La cerimonia sarà trasmessa all'esterno attraverso l'ausilio di un maxi-schermo e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Partanna. Restano invece accessibili, a quanti vogliono ...

Silicon sex - i party erotici Della Silicon Valley : Articolo estratto dal numero 2 di Vanity Fair in edicola dal 10 gennaio 2018 Circa una volta al mese, di venerdì o di sabato sera, la Technorati, un’azienda della Silicon Valley, organizza un party a base di sesso e droga. A volte il luogo è una villa stratosferica nei Pacific Heights a San Francisco; altre volte è una casa sontuosa sulle colline pedemontane di Atherton o Hillsborough. Se si tratta di occasioni speciali, gli invitati andranno a ...

Andrea Della Valle : “Cominciò tutto sulle strade di New York” : New York, una mattina qualunque degli Anni 80. Il traghetto di Staten Island vomita sulla punta di Manhattan una folla di pendolari. Una di loro è Tess McGill/Melanie Griffith, segretaria di Wall Street che sogna (e avrà) qualcosa di più. Arrivata nel suo ufficio, si toglie le sneaker bianche e i calzini che portava sotto il tailleur, e si infila le scarpe col tacco: è l’inizio Della storia. Ci sono film-icona, come Una donna in carriera, che ...

Eurocup : Della Valle non basta - Reggiana ko con l'Asvel : ROMA - In Eurocup la Reggiana è stata sconfitta dall'Asvel Villeurbanne 68-64, prima sconfitta per la squadra di Max Menetti nella Top 16. La Grissin Bon ha pagato la pessima serata di tiro (7/27 da 3)...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 14a giornata. Doppia doppia Polonara - Fontecchio rinasce a Cremona - Della Valle e Gentile top scorer sconfitti : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani Della 14a giornata, la penultima del girone d’andata Achille Polonara: ottima prestazione dell’ala italiana, che chiude con una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi in un match fondamentale per la sua Dinamo Sassari. I sardi, infatti, si giocavano l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia contro la Dolomiti Energia Trento e davanti al proprio pubblico sono ...

La polemica È scoppiata la moda del "bunga bunga" dei padroni Della Silicon valley : Sono conosciuti come "e-party", perché nella Silicon valley tutto è tecnologico, e anche perché gli inviti arrivano solo ed esclusivamente tramite smartphone, tablet e pc, su email, gruppi whatsapp o ...

La Valle : 'Ecco cosa penso del Papa - dell'Italia coloniale e Della sinistra' Video : A margine del convegno Solo l'amore crea a Roma questo 6 gennaio, Blasting News ha intervistato in esclusiva Raniero La Valle, giornalista e intellettuale, con un passato politico nella sinistra cristiana e quattro legislature da parlamentare come indipendente nelle liste del PCI. Vediamo che cosa ci ha detto. 'Papa Francesco è sovversivo perché predica il vero Cristianesimo e mette in discussione l'ordine esistente' La Valle, sempre più spesso ...

La Valle : 'Ecco cosa penso del Papa - dell'Italia coloniale e Della sinistra' : Il Papa dice chiaramente che essere cristiani significa accogliere tutti, anche i profughi, e questo è in diametrale contrasto con tutta la politica del mondo di oggi che non vuol essere disturbato ...

A. Della Valle : 'Ho sofferto per le contestazioni' : 'Il ruolo del presidente di una squadra di calcio è forse più coraggioso che fare l'imprenditore' e 'vedere le contestazioni Della scorsa estate' da parte dei tifosi Della Fiorentina 'mi ha provocato ...