Da Bologna alla Tate Modern | l’italiano Lissoni | “Parchi agroalimentari e sgomberi

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : girone A a riposo - vincono Bologna e Conversano : La Serie A di Pallamano maschile è ormai entrata nel vivo, quando mancano appena due partite, prima della Coppa Italia, che assegnerà il primo trofeo stagionale, nonchè i primi verdetti per quanto riguarda la zona retrocessione. Il turno di questo fine settimana non è stato però completo, poichè il girone A ha osservato un turno di pausa, a causa dell’Alpe Adria Cup, disputata a Bressanone. Nel girone B, conquista l’aritmetica ...

Bologna - caso Verdi : la “singolare” proposta dei tifosi alla società : Il caso Verdi ha acceso questi giorni (sonnolenti) di calciomercato. La lunga trattativa tra Bologna e Napoli si è conclusa con un nulla di fatto, per la gioia dei supporters emiliani che potranno dunque godersi il proprio beniamino ancora per qualche mese. A giugno chissà, ma intanto Verdi ha fatto contenti i suoi fedelissimi con belle parole nei confronti del club. Proprio a tal proposito è arrivata attraverso i social una proposta da parte ...

Casini - Renzi dà il via libera alla candidatura a Bologna con il Pd. Verso la sfida con Bersani o Errani : Il Pd candiderà Pier Ferdinando Casini, alleato ed esponente della lista Civica Popolare, nel collegio uninominale del Senato a Bologna. E molto probabilmente si troverà a sfidare gli ex dem Pierluigi Bersani o Vasco Errani che si presenteranno con Liberi e uguali. Il via libera di Matteo Renzi, dopo un lungo braccio di ferro con i dem bolognesi, è arrivato al termine di un incontro, di cui ha dato notizia l’agenzia Ansa, tra il segretario ...

Bologna - i rossoblu rinunciano ad Orsolini dalla Juventus : Bologna, i rossoblu rinunciano ad Orsolini dalla Juventus Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna, I rossoblu rinunciano AD Orsolini – Dopo la decisione di Simone Verdi di rimanere a Bologna, cambiano i piani per i rossoblu. IL Bologna CAMBIA I PROPRI PIANI Una delle alternative a Verdi sarebbe dovuto essere Riccardo Orsolini. Il centrocampista è in ...

Matteo Salvini contro Pier Ferdinando Casini : tentato dalla candidatura a Bologna per farlo fuori : Matteo Salvini tentato dalla sfida di Bologna . ' Pier Ferdinando Casini candidato del Pd a Bologna? Mi verrebbe voglia di candidarmi proprio lì...'. Risponde con un sorriso il segretario della Lega ...

DIRETTA / Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Reggio Emilia: info streaming video e tv del match di Lega A1. Le V nere si riscatteranno oggi in casa dopo la pesante sconfitta contro Avellino?.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 20:14:00 GMT)

DIRETTA / Fortitudo Bologna Udine (0-0) streaming video e tv - risultato live. Palla a due (basket A2) : DIRETTA Fortitudo Bologna Udine: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del PalaDozza, il big match nella 16^ giornata del girone Est di basket Serie A2(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 20:15:00 GMT)

DIRETTA/ Avellino Virtus Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Lega A1) : DIRETTA Avellino Virtus Bologna info streaming video e tv, orario, risultato live. Si gioca in casa Sidigas per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 20:21:00 GMT)

Bologna - allarme degli allevatori. "Le lanterne cinesi uccidono le mucche" : Bologna, 7 gennaio 2018 - Quella plastica ci uccide le mucche . Parte dalla Valsamoggia la campagna contro le lanterne cinesi e contro i rifiuti sparsi nei campi, che finiscono nei foraggi mettendo a ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Pistoia (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:19:00 GMT)

DIRETTA / Piacenza Fortitudo Bologna (0-0) streaming video e tv - risultato live. Palla a due (basket A2 : DIRETTA Piacenza Fortitudo Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live del derby emiliano di basket Serie A2 (oggi venerdì 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 20:03:00 GMT)

DIRETTA/ Varese Virtus Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due (Lega A1) : DIRETTA Varese Virtus Bologna info streaming video e tv, orario, risultato live. Una grande classica va in scena nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 14:45:00 GMT)

Bologna - Cavion dalla Cremonese il primo colpo di calciomercato : Bologna, Cavion dalla Cremonese il primo colpo di calciomercato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cavion- Ancora un turno di campionato e poi il mercato di “riparazione” sarà ufficialmente aperto. Il Bologna dopo il buon girone di andata punta a consolidare la rosa e per farlo sta guardando con attenzione alla Serie B. OBIETTIVO Cavion Il primo ...

DIRETTA / Fortitudo Bologna Roseto (0-0) info streaming video e tv : risultato live - palla a due (basket A2) : DIRETTA Fortitudo Bologna Roseto info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2 che si gioca oggi al PalaDozza (23 dicembre)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 20:02:00 GMT)