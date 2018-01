Coppa del Mondo | l' azzurra Schnarf seconda nel superG di Cortina Vince la Gut

Dominik Fischnaller supersonico : vince nel singolo di Lillehammer in Coppa del Mondo : Dominik Fischnaller guarda tutti dall'alto in basso. E lancia un segnale importante alla vigilia dei Giochi di PyeongChang. L'azzurro ha vinto - nel singolo - la tappa di Coppa del Mondo di slittino disputata a Lillehammer, in 1:38.590, davanti al russo Repilov (1:38.686) e all'austriaco Kindl (1:38.722). Quinto il campione tedesco Felix Loch, 14° posto per l'altro azzurro, ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Rogla 2018 : nelle qualifiche del PGS avanti Fischnaller - Mick e March : Giornata di gare per lo Snowboard alpino in quel di Rogla, in Slovenia, dove nel primo pomeriggio è in programma la fase finale dello slalom gigante parallelo, specialità olimpica. nelle qualifiche del mattino avanti tre azzurri: Roland Fischnaller, Christoph Mick ed Aaron March. Fuori invece Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Edwin Coratti e, tra le donne, Nadya Ochner. Miglior tempo nella qualifica maschile per il padrone di casa Zan Kosir, ...

DIRETTA/ Super-G Cortina streaming video e tv : Schnarf seconda - Gut sempre davanti (Coppa del Mondo sci donne) : DIRETTA Super-G femminile Cortina streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci completa il weekend sull’Olimpia delle Tofane (21 gennaio)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:28:00 GMT)

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 in DIRETTA : nella 10km vince Parmakoski su Kalla e Weng - nella 15km De Fabiani ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10km femminile e della 15km maschile a Planica, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Super sfida tra gli scandinavi, l’Italia ci prova con Francesco De Fabiani. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 10km femminile e della 15km maschile a Planica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 09.30. Buon divertimento a tutti. ...

Diretta/ Slalom Kitzbuhel : streaming video e tv - Gross migliore azzurro finora (Coppa del Mondo sci) : Diretta Slalom maschile Kitzbuhel streaming video e tv, orario e risultato live, i favoriti per la gara che completa lo storico weekend della Coppa del Mondo di sci (21 gennaio)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:24:00 GMT)

Sci di fondo - classifica femminile Coppa del Mondo 2018 : allunga la norvegese Heidi Weng : allunga in classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo femminile la norvegese Heidi Weng, che, con il podio odierno, porta il margine sulla connazionale Ingvild Oestberg a 167 punti. Sfonda il muro dei 400 il vantaggio sulla terza classificata: la statunitense Jessica Diggins è ormai distante 402 lunghezze. classifica femminile (Top 10) 1 Heidi Weng (Norvegia) 1254 2 Ingvild Flugstad Oestberg (Norvegia) 1087 3 Jessica Diggins (USA) ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : Omar Visintin concede il bis a Erzurum - vittoria con Emanuel Perathoner! : Una due giorni magnifica in quel di Erzurum per Omar Visintin. Sulle nevi turche l’atleta nativo di Merano concede un clamoroso bis: dopo il successo dell’individuale di ieri, arriva anche quello nella prova a squadre assieme al suo compagno Emanuel Perathoner. E’ nuovamente una rimonta a regalare all’Italia la vittoria: un photofinish clamoroso quello che premia gli azzurri davanti agli austriaci Alessandro Haemmerle / ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby inarrestabile a Zao - Runggaldier 24^ : A Zao vince ancora Maren Lundby: nella seconda gara individuale sul trampolino HS 102 della località giapponese valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2017-2018, la norvegese ha confermato di essere la più forte, imponendosi con un vantaggio di 30 punti su tutte le avversarie. Complice anche l’assenza di Katharina Althaus, l’unica che fino ad ora era riuscita a tenere il suo passo, Lundby ha anche allungato in ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 – Dominik Fischnaller in testa a Lillehammer! Prima manche da sballo dell’azzurro - si lotta per la vittoria : Dominik Fischnaller fa saltare il banco nella Prima manche della tappa di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Slittino. L’azzurro si rende protagonista di una prestazione eccezionale e si pone in testa alla classifica: un risultato di lusso per il 24enne che andrà a caccia della vittoria nella seconda manche in programma tra poco. A tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’altoatesino ha ...