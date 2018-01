Contratto scuola | Miur ai docenti | aumenti gratuiti ore per “lavorare di più”

Ultime novità Contratto scuola 2018 : stipendi - ai docenti più ore a costo zero? : Arrivano novità sulla trattativa per il rinnovo del contratto della scuola in corso all'Aran: dalle nuove clausole inserite nella bozza del contratto, infatti, è emersa la possibilità che ai docenti possa essere richiesto di lavorare più ore. I nodi, non solo economici, per arrivare alla firma del contratto dei docenti e del personale scuola stanno ritardando i tempi e la trattativa potrebbe andare oltre anche alla data delle elezioni politiche, ...

Contratto scuola - il ministero ai docenti : dovete lavorare di piu' : Gli aumenti per i docenti ci saranno, ma non riguarderanno solo lo stipendio. Ad aumentare dovranno essere anche le ore di lavoro. O almeno questa è la richiesta, che però sta rendendo ancora più ...

Contratto statali e scuola 2018 : novità oggi 19/01 - aumenti stipendi di € 130? Video : Si allungano nuovamente i tempi per arrivare alla firma per il rinnovo del #Contratto dei docenti e del personale della #scuola e per gli aumenti degli stipendi degli #statali. Secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica, infatti, la situazione di stallo nella trattativa all'Aran sui principali nodi del Contratto scuola e sulle risorse necessarie per assicurare gli aumenti in busta paga potrebbero far slittare la firma addirittura a dopo le ...

Contratto scuola 2018 ultime notizie 18 gennaio : ‘Passi avanti ma non basta’ : La Flc-Cgil ha provveduto ad aggiornare la situazione riguardante il rinnovo del Contratto scuola e la trattativa ARAN-sindacati. Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale si rende noto che l’ARAN ha provveduto a presentare un testo che appare migliorativo rispetto alla prima proposta, visto che sono state recepite diverse osservazioni mosse dai sindacati. Tuttavia, come si legge nella […] L'articolo Contratto scuola 2018 ...

Ultime Contratto scuola 2018 : novità straordinari - stipendi e formazione docenti Video : L'incontro di ieri all'Aran alla presenza dei sindacati per il rinnovo del #contratto scuola e per gli aumenti degli stipendi dei docenti e degli impiegati #statali nella #scuola può definirsi interlocutorio. Non si è arrivati ad alcuna conclusione essenziale che possa far pensare che il contratto della scuola possa essere firmato in tempi brevi, addirittura entro la fine di questa settimana. Le parti sono distanti e i sindacati non vogliono ...

Scuola : rinnovo Contratto - più obblighi ma con stipendi sotto l'inflazione : Più passano i giorni e più il rinnovo del contratto della Scuola si trasforma per i lavoratori in un vero boomerang : al nodo irrisolvibile dell'aumento stipendiale, derivante dalla scarsità di fondi ...

Contratto scuola 2018 ultime notizie : docenti - straordinario obbligatorio per iscritto? : Le ultime notizie sul rinnovo del Contratto scuola si riferiscono a quanto pubblicato oggi, martedì 16 gennaio, dal quotidiano economico ‘Italia Oggi‘. La trattativa è in stallo anche perché sono emerse non poche criticità, a partire dalla proposta avanzata dall’Aran che, oltre a respingere la proposta dei sindacati di tornare alla situazione pre Legge Brunetta, ha inserito nel testo delle […] L'articolo Contratto scuola ...

Contratto scuola 2018 ad oggi 15/01 : insegnanti e Ata - aumenti da € 59 a 75 Video : Riprende oggi la trattativa per il rinnovo del #Contratto #scuola 2018 per gli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale Ata. L'obiettivo condiviso di Governo e sindacati è quello di chiudere le trattative all'Aran in tempi brevi per non dover rimandare gli effetti del rinnovo del Contratto sugli stipendi. Ad oggi, appena 270 mila dipendenti statali hanno il nuovo Contratto: sono i lavoratori dei ministeri e delle agenzie previdenziali ...

Contratto scuola - a che punto siamo : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Trattativa aperta e in salita per i rinnovi contrattuali della scuola, ovvero per oltre un milione di impiegati tra insegnanti e personale Ata. Procede invece con maggior ...

Contratto scuola - a che punto siamo : Trattativa aperta e in salita per i rinnovi contrattuali della scuola , ovvero per oltre un milione di impiegati tra insegnanti e personale Ata. Procede invece con maggior speditezza il confronto all'...

Contratto statali 2018 e scuola - oggi 12/01 : ultime novità aumenti stipendi Video : E' ancora in fase di stallo il rinnovo dei contratti #statali per il comparto della #scuola e dell'Istruzione a causa del mancato accordo sugli aumenti degli stipendi. Addirittura, secondo quanto riporta Il Messaggero di oggi, 12 gennaio 2018, sarebbe a rischio la firma del #Contratto scuola prima delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Infatti, l'incontro che si è tenuto ieri all'Aran ha confermato la distanza tra i sindacati e il ...

USB - Contratto scuola : le proposte irricevibili dell’Aran - “controllare - sorvegliare e punire” : Questo è il titolo del comunicato stampa dell’USB a proposito della trattativa sul rinnovo del Contratto suola. ripartita quest’oggi: “Contratto Scuola, si comincia male: controllare, sorvegliare e punire“. In effetti, leggendo bene il comunicato siamo rimasti davvero indignati da quello che dichiara l’USB. Il sindacato di base, quando parla di articoli della bozza di stampo […] L'articolo USB, Contratto ...

Rinnovo Contratto scuola - news 11/1 : entro 2 giorni le firme sull’accordo? : Rinnovo Contratto Scuola – Fonti certe parlano di una chiusura imminente dell’accordo tra governo e sindacati. Se tutto filasse per il verso giusto il Rinnovo del Contratto del comparto Scuola dovrebbe siglarsi nelle prossime 48 ore. Rinnovo Contratto Scuola: indiscrezioni parlano di sigla tra le parti entro 2 giorni Questo è l’auspicio del governo ma […] L'articolo Rinnovo Contratto Scuola, news 11/1: entro 2 giorni le firme ...

Ultime Contratto scuola : ecco gli aumenti 2016 - 2017 e 2018 in trattativa Video : Sara' una settimana decisiva per i rinnovi dei contratti #statali e, nello specifico, dell'accordo sulla #scuola che manca da fine 2009. Dopo il tavolo che si è tenuto nei giorni susseguenti il Capodanno, giovedì 11 gennaio si svolgera' il secondo incontro del 2018 per discutere degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale scuola. Secondo quanto riporta Repubblica.it, l'obiettivo di Governo e sindacati è quello di arrivare al rinnovo ...