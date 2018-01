Conto da 1 100 a Venezia | per frittura di pesce e quattro bistecche

Un fritto misto e quattro bistecche - Conto super salato : 1100 euro in quattro. Truffati turisti giapponesi : fritto misto salato, anzi, salatissimo. Una frittura e quattro bistecche dal 1100 euro, tanto hanno pagato un gruppo di giapponesi a Venezia in un locale di calle dei Fabbri. La denuncia, oltre che dai ragazzi stessi, arriva dal Gruppo 25 aprile. Venerdì una comitiva di studenti giapponesi, in visita a Venezia in giornata, sarebbe stata infatti truffata in un'osteria: in quattro avrebbero pagato il salatissimo conto.Se i 4 hanno pagato ...

Fritto misto e quattro bistecche - il Conto del pranzo a Venezia supera i 1000 euro : Un pranzo a base di bistecche, frittura mista di pesce, acqua e servizio a Venezia? Costo 1.100 euro. Un vero e proprio conto da infarto quello che quattro turisti giapponesi si sarebbero visti presentare in un'osteria in zona...

Venezia - Conto da 1.100 euro per 4 bistecche e frittura di pesce - : Nuovo caso dopo i tre turisti asiatici che hanno speso 560 euro . Questa volta è toccato a quattro ragazzi giapponesi, studenti universitari a Bologna. Il gestore della trattoria vicino a San Marco: ...

Venezia - Conto da 1.100 euro per quattro bistecche e fritture di pesce : quattro bistecche, altrettante fritture miste, acqua minerale e servizio, per un totale di 1100 euro. Si aggiunge un nuovo caso, quello di quattro studenti giapponesi, alla classifica dei conti da ...

Quattro bistecche e una frittura - Conto da 1.100 euro a Venezia : Venezia, 20 gen. (AdnKronos) - Un conto da 1.100 euro per Quattro bistecche e una frittura: è quanto sarebbe accaduto a Quattro turisti giapponesi in un ristorante vicino a San Marco a Venezia. E non ...

Quattro bistecche e una frittura - Conto da 1.100 euro a Venezia : Un conto da 1.100 euro per Quattro bistecche e una frittura : è quanto sarebbe accaduto a Quattro turisti giapponesi in un ristorante vicino a San Marco a Venezia . E non è andata meglio ad altre tre ...

Quattro bistecche e una frittura di pesce - il Conto per i turisti a Venezia è da infarto : 1.100 euro : Venezia - Quattro bistecche, poi frittura mista di pesce, acqua e servizio: totale 1100 euro. È il conto da infarto che si sarebbero visti presentare in un'osteria di Venezia Quattro...

ASUS annuncia ZenFone Max Plus (M1) - con 100 euro di sConto per i primi acquirenti : ASUS annuncia l'imminente arrivo in Italia di ASUS ZenFone Max Plus (M1), con la possibilità per i primi acquirenti di portarselo a casa con 100 euro di sconto sull'ASUS Eshop. L'articolo ASUS annuncia ZenFone Max Plus (M1), con 100 euro di sconto per i primi acquirenti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Offerte eBay per il Natale : fino a 100€ di sConto su tutti questi prodotti! : Con le Offerte eBay di questo Natale, il noto store online fa le cose in grande! A partire da ora e fino a questo Venerdì 23 Dicembre, tutti gli utenti potranno usufruire del seguente coupon da applicare su una montagna di prodotti selezionati con uno sconto del 10% che potrebbe farvi risparmiare fino a 100€ di spesa! Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo immediatamente quali sono i termini per usufruire di questa ottima offerta, e ...

Da Trony Fioccano i buoni sConto : 20 euro ogni 100 euro spesi : Ultimo volantino Trony di Dicembre 2017 dove per Natale lancia la promozione Fioccano I buoni sconto con 20 euro in buoni ogni 100 euro spesi buoni sconto Trony di Natale 2017 nell’ultimo volantino di Dicembre Trony lancia il volantino di Natale con tanti la promo dei buoni SCONTI che sarà valido dall’11 al 24 Dicembre 2017 con la […]