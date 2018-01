: @RiscattoNaz SONO DIVENTATI UN GROSSO PERICOLO E PROBLEMA SIA PER LA NOSTRA SICUREZZA SIA PER IL COSTO.... CON QUEL… - iz0cwe : @RiscattoNaz SONO DIVENTATI UN GROSSO PERICOLO E PROBLEMA SIA PER LA NOSTRA SICUREZZA SIA PER IL COSTO.... CON QUEL… - httpginevrax : RT @adorvharry: Penso a quanto siano fortunate le persone che stanno vicino a Benjamin e Federico. Non parlo certo della famiglia o degli a… - Cascavel47 : “Con la nostra start up in Italia lavoriamo in tutto il mondo. Senza ritmi forsennati” - silviabest77 : “Con la nostra start up in Italia lavoriamo in tutto il mondo. Senza ritmi forsennati” - Rickyriccardo89 : RT @ClaudioPerconte: I centri sociali impediscono le nostre regolari raccolte firme? Violano la Costituzione, la libertà, il pensiero. I ce… -

(Di domenica 21 gennaio 2018) Per tanti, tantissimi che se ne vanno, c’è qualcuno che resta e che dall’cerca di far arrivare la propria voce nel. È il caso di Pagination,up di Castelfranco Veneto (Treviso) che si occupa di creare cataloghi per le aziende: “Grazie alla filosofia del cloud riusciamo a lavorare inil, quando sono i dati a viaggiare è molto più semplice”, spiega il fondatore Luca Reginato. Informatico di professione, già una decina di anni fa aveva intuito le potenzialità di trasformare i database in cataloghi nel modo più efficace possibile. E grazie a una combinazione di tecnologia, “pochissimi straordinari” e un team di programmatori e comunicatori under 40 laup è riuscita a imporsi anche sul mercato estero: “Uno degli ultimi cataloghi ci è stato commissionato da un’agenzia che si occupa di creare le guide per gli studenti di oltre duecento ...