Classifica generale Coppa del Mondo femminile Biathlon 2018 | tra Kaisa Makarainen e

Tour Down Under 2018 : ultima volata ad André Greipel - Classifica generale a Daryl Impey : Si chiude come si era aperto il Tour Down Under 2018, prima corsa a tappe World Tour della stagione. Nella sesta ed ultima tappa, davvero veloce su un circuito nei pressi di Adelaide (90 chilometri in totale), ad imporsi è ancora una volta in volata il tedesco André Greipel, che si conferma il corridore più vincente sulle strade australiane (è nettamente in testa a questa speciale graduatoria, a quota 18 successi). Per quanto riguarda la ...

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Martin Fourcade rimane in vetta - ma Johannes Boe si porta a soli 32 punti : La vittoria odierna, ottava stagionale, lancia il norvegese Johannes Boe sempre più in scia al campione del Mondo in carica, il francese Martin Fourcade, distante appena 32 punti. Alle loro spalle, il vuoto, con la terza posizione dello sloveno Jakov Fak lontana anni luce, esattamente 304 punti. Tutta la Coppa del Mondo di Biathlon 2018 è stata un discorso a due Boe-Fourcade e la graduatoria lo conferma in maniera inequivocabile. Il primo dei ...

Classifica generale Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Kitzbuehel. Primo Hirscher - Svindal mantiene la vetta in specialità : Thomas Dressen ha vinto la discesa sulla Streif di Kitzbuehel. Il tedesco ha stupito tutti centrando la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Al termine delle prove veloci in terra austriaca in vetta alla Classifica generale c’è sempre Marcel Hirscher, che domani scenderà in pista per lo slalom. Al secondo posto c’è il norvegese Henrik Kristoffersen, davanti al connazionale Aksel Lund Svindal. Quest’ultimo è riuscito a ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile Biathlon 2018 : ancora davanti Kaisa Makarainen - ma Dorothea Wierer sale a -55 punti dalla finlandese : Grande assembramento in vetta alla Classifica della Coppa del Mondo 2018 di Biathlon per quanto riguarda le donne. Se tra gli uomini da inizio anno vediamo un dominio di due soli atleti (Martin Fourcade e Johannes Boe) tra le donne comanda la finlandese Kaisa Makarainen che sale a quota 544 punti, mentre al secondo posto, distante 21 punti, c’è la slovacca Anastasiya Kuzmina. Al terzo posto, in rimonta, troviamo la nostra Dorothea Wierer a ...

Dakar 2018 - Classifica generale altre categorie dopo la 13a tappa (19 gennaio) : Eduard Nikolaev - Ignacio Casale e Reinaldo Varela sono ad un passo dalla vittoria finale : La durissima e lunghissima tredicesima (e penultima) tappa della Dakar 2018 ci permette di vedere con chiarezza i grandi favoriti per la vittoria finale. Nei quad il cileno Ignacio Casale ha un enorme vantaggio sulla seconda posizione, stesso discorso per il russo Eduard Nikolaev nei camion e per il brasiliano Reinaldo Varela nei side-by-side. QUAD: il cileno Ignacio Casale (Casale Racing) arriva all’ultima tappa della Dakar 2018 con un ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 13a tappa (19 gennaio) : Carlos Sainz ad un passo dal successo - Al-Attiyah secondo - Peterhansel crolla al quarto posto : La tredicesima e penultima tappa della Dakar 2018 ci regala una classifica generale quasi rivoluzionata. Al comando, infatti, rimane Carlos Sainz, ma alle sue spalle ora c’è Nasser Al-Attiyah che vince anche la tredicesima tappa e si porta a 46 minuti dal leader della graduatoria. Al terzo posto sale Giniel de Villiers con un distacco di un’ora e 20 minuti nei confronti dello spagnolo, mentre al quarto posto scivola Stephane ...

Dakar 2018 - Classifica generale moto dopo la 13a tappa (19 gennaio) : Matthias Walkner ad un passo dal trionfo! : Matthias Walkner è ad un passo dal trionfo nell’edizione 2018 della Dakar, categoria moto. L’austriaco ha difeso la sua leadership nella tappa odierna, la penultima, vinta dall’australiano Toby Price. Il pilota della KTM è arrivato a 11′ di ritardo dal vincitore ma a meno di 10 dal secondo classificato, l’argentino Kevin Benavides. L’alfiere della Honda ce l’ha messa tutta per rimontare ma non è riuscito ...

Classifica Coppa del mondo di sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo il superG di Kitzbuhel. Hirscher comanda nella generale - duello Jansrud-Svindal nella specialità : Tutte le classifiche dopo il superG di Kitzbuhel. Marcel Hirscher continua a dominare nella generale, mentre duello Norvegia-Austria in quella di specialità La Classifica generale della Coppa del mondo maschile di sci alpino 2018 1 Hirscher Marcel AUT 974 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 800 3 JANSRUD Kjetil NOR 639 4 SVINDAL Aksel Lund NOR 634 5 PINTURAULT Alexis FRA 588 6 MAYER Matthias AUT 470 7 FEUZ Beat SUI 456 8 MYHRER Andre SWE 385 9 FILL Peter ...

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Martin Fourcade mantiene la vetta - ma Johannes Boe è sempre in scia : Sono appena 38 i punti di distacco tra il leader della Classifica di Coppa del Mondo di Biathlon 2018, il francese Martin Fourcade, e il suo grande rivale di questa stagione, il norvegese Johannes Boe, in grado di vincere, proprio davanti a “Mister Biathlon” la sprint di Anterselva di oggi. Per fare capire il dominio assoluto di questi due grandi campioni, basta calcolare il loro vantaggio sul terzo della graduatoria generanel. Lo ...

Sci Coppa del Mondo : la Goggia al 2° posto della Classifica generale - Altri Sport : La vittoria, seconda stagionale di fila, di Sofia Goggia nella prima discesa libera di Cortina proietta la sciatrice azzurra al secondo posto della classifica generale di Coppa del Mondo alle spalle ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 12ma tappa (18 gennaio) : Sainz in vetta a 2 tappe dal termine : Sempre Carlos Sainz (Peugeot) al vertice della graduatoria generale tra le auto in questa Dakar 2018. El Matador, giunto nono nella stage 11, ha gestito il gap in proprio favore sugli avversari e con altre due stage da disputare, il traguardo finale più ambito è sempre più vicino. Attualmente, l’iberico può contare su 44’41” nei confronti del compagno di squadra Stephane Peterhansel di 50’45” e su 1H05’55” rispetto a Nasser Al-Attiya ...

Dakar 2018 - Classifica generale altre categorie dopo la 11a tappa (17 gennaio) : Federico Villagra sale in vetta nei camion - Casale e Varela gestiscono il vantaggio : La undicesima fatica di questa Dakar 2018 porta un notevole scossone alla classifica dei camion. Scivola in seconda posizione, infatti, il team russo di Eduard Nikolaev e ne approfittano gli argentini di Federico Villagra. Tutto invariato, invece, tra quad e side-by-side. camion: Federico Villagra ed il suo team chiudono in scia ai bielorussi capitanati da Siarhie Viazovich e prendono il comando della classifica generale, sfruttando il pesante ...

Dakar 2018 - Classifica generale moto dopo l’11a tappa (17 gennaio) : Kevin Benavides rosicchia qualcosa a Matthias Walkner : L’11a tappa della Dakar 2018 è stata vinta da Toby Price. L’australiano ha coperto nel minor tempo possibile i 485 km da Belén a Chilecito, trionfando per la prima volta in questa edizione. Secondo si è piazzato l’argentino Kevin Benavides, che ha così potuto accorciare in classifica generale su Matthias Walkner. L’austriaco è giunto al traguardo al quinto posto, ma rimane saldamente al comando della graduatoria con circa ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 11ma tappa (17 gennaio) : Sainz sempre più leader - Peterhansel il primo inseguitore : Rimane pressoché invariato il vantaggio di Carlos Sainz (Peugeot) al vertice della graduatoria generale tra le auto in questa Dakar 2018. El Matador, giunto terzo nella stage 11, ha gestito alla grande il gap in proprio favore sugli avversari e. con altre tre stage da disputare, il traguardo finale più ambito è sempre più vicino. Attualmente, l’iberico può contare su 50’45” nei confronti del compagno di squadra Stephane ...