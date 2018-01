: Clamoroso #Berlusconi: “non guardo più il #Milan”, il motivo deve far riflettere - CalcioWeb : Clamoroso #Berlusconi: “non guardo più il #Milan”, il motivo deve far riflettere - GCugini : VERO ! RISULTATO DAVVERO CLAMOROSO PER QUEI TEMPI ...... GRAZIE ALLA PROPAGANDA DELLE RETI MEDIASET CHE CON BERLUSC… - RealTimeNews__ : RT @Libero_official: Il clamoroso "ribaltone" dell'ultimo segretario del Partito comunista italiano. Ricordate quella drammatica... https:/… - Libero_official : Il clamoroso "ribaltone" dell'ultimo segretario del Partito comunista italiano. Ricordate quella drammatica... - RealTimeNews__ : RT @Libero_official: Lo scenario, clamoroso e suggestivo: le indiscrezioni su ciò che potrebbe verificarsi proprio nel momento in cui... ht… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 gennaio 2018) Il Milan ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro il Cagliari, importante successo per gli uomini di Gattuso. Ma nelle ultime ore a fare discutere sono state soprattutto le dichiarazioni dell’ex presidente Silvioospite su La7 alla trasmissione “L’Arena”: “nonpiù il Milan. Il modulo è contrario ai principi che mi hanno fatto diventare il presidente più vincente della storia. Non ascoltano i miei consigli ed hanno fatto una certa campagna acquisti. I cinesi con noi hanno sempre mantenuto la parola. Hanno promesso un mercato da 250 milioni. A noi Li era sembrato la persona giusta per riportare il Milan ai livelli in cui lo avevo portato io”. LEGGI ANCHE –> Milan, il problema dei minuti finali: Gattuso è una furia L'articolo: “nonpiù il Milan”, ilfar...