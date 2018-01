Cinque Stelle | Fede e Parisciani saranno candidati supplenti

L'autogol dei Cinque Stelle : ecco i finti lavori dei deputati : Altro che Communardo Niccolai: i grillini infilano un autogol da record. Nel campo da gioco della propaganda elettorale il Movimento 5 stelle scivola su una lunga lettera a Silvio Berlusconi, con tanto di consegna a mano a Palazzo Grazioli ripresa in video e postata sul «Blog delle stelle». Il messaggio è una articolata risposta all'affondo lanciato dal Cavaliere nell'intervista rilasciata lo scorso 26 novembre al ...

"Parlamentarie dei Cinque Stelle come XFactor" : "Parlamentarie del M5s come XFactor, lo svilimento della rappresentanza dei cittadini". L'intervento dell'...

Giallo a Cinque Stelle : intercettazioni Consip anche contro Di Maio : Roma - E nel caso Consip, adesso, ci finiscono di riffa o di raffa pure i pentastellati. A metterceli è il vicedirettore del Fatto Quotidiano, Marco Lillo, che ieri ha raccontato di una «polpetta avvelenata» contro il candidato premier a Cinque stelle, Luigi Di Maio. Ma già che c'era ha pure colpito l'ex assessore al Bilancio della Raggi, Andrea Mazzillo, uscito ad agosto dalla giunta.Mazzillo era già finito suo ...

Razza bianca e no-vaccini : bufera su Lega e Cinquestelle : Migranti e vaccini sono i temi al centro della nuova polemica politica che coinvolge direttamente Lega e Movimento 5 Stelle. A far scoppiare la bufera è una frase del candidato leghista alla carica di governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ai ...

Berlusconi attacca i Cinque Stelle : «Setta guidata da un vecchio comico» : L'ex premier in tv nella trasmissione di Barbara D'Urso Domenica Live: «Il M5S è difficile chiamarlo partito, è quasi una setta che prende ordini da un vecchio comico»

Berlusconi attacca i Cinquestelle : 'Più pericolosi dei post comunisti del 1994. Non votare è suicidarsi' : Secondo il Cav, la vicenda Milan rappresenta un nuovo capitolo della battaglia portata avanti negli anni dai suoi detrattori anche nel mondo dell'informazione: 'Tutte le volte che ci sono campagne ...

Berlusconi attacca i Cinque Stelle dal salotto della d’Urso : “Non andare a votare è come suicidarsi” : I Cinque stelle? Sono «quasi una setta che prende ordini da un vecchio comico e dal figlio di uno sconosciuto di un socio defunto, cambiano parere da mattina a sera, capaci di seguire qualsiasi idea. Porterebbero Italia verso il vero disastro e al governo i peggiori rappresentanti della magistratura militante». Silvio Berlusconi attacca il Moviment...

Berlusconi attacca i Cinque Stelle dal salotto della d'Urso : "Non andare a votare è come suicidarsi" : Devo smentire della maniera più assoluta, Fininvest si è avvalsa di banche di sicuro livello e alla fine abbiamo venduto a un protagonista dell'economia cinese che ha mantenuto tutti gli impegni, ha ...

Beppe Grillo : "Basta fake news - non lascio i Cinque Stelle" : Beppe Grillo non lascia il Movimento Cinque Stelle. Lo dice chiaro e tondo in una lettera al Fatto Quotidiano. "È possibile - afferma Grillo - smentire delle voci? Starei abbandonando il movimento, una...

L'inchiesta Manager - avvocati - insegnanti - carabinieri e poliziotti. La svolta degli autocandidati a Cinquestelle : E' il caso di Domenico Cortese di Tropea, che ha pronto un "bazooka monetario per il Sud" (che prevede, tra l'altro, una doppia moneta regionale per la Calabria) capace di far ripartire l'economia, ...

Viaggio tra gli epurati a Cinque Stelle : Più che un movimento - quello è una setta : Amarezza, disillusione e rabbia. Ad ascoltare le testimonianze dei parlamentari fuoriusciti dal movimento 5 Stelle si avverte lo stesso disagio provato da chi è fuggito da uno di quei culti totalizzanti che ti rubano la vita. E al Giornale uno di loro, il deputato Walter Rizzetto, lo dice chiaro: «Più che un movimento, è una setta».Ma i racconti coincidono: un mondo fatto di singoli senza possibilità decisionale e di un ...

Il retroscena La svolta di Gentiloni - attacca la Raggi - il Movimento Cinque Stelle e i leghisti. Ma salva Berlusconi : Per un anno e un mese praticamente non si è fatto vedere. Parlava il giusto, di cose concrete, senza mai alzare il tono della voce. Paolo Gentiloni è stato prima che un buon premier-traghettatore (...

Il Centrodestra consolida il vantaggio - ma sono i Cinquestelle il primo partito : Il 2018 si apre con il botto. Non un 'botto' di Capodanno, ma uno molto più simbolico, eppure con conseguenze potenzialmente dirompenti: il Centrodestra è ormai la prima area politica con circa 10 punti di vantaggio. È quello che emerge dalla nostra Supermedia dei sondaggi, la prima di questo 2018. Chi pensava che l e tendenze emerse negli ultimi mesi del 2017 si potessero ...

Consigliera Cinque Stelle usa l'auto di servizio per andare a prendere la figlia : scoppia la polemica : Dopo le polemiche sugli affitti non pagati nella casa popolare alle Vallette di Torino, la Consigliera Cinque Stelle Deborah Montalbano finisce nuovamente nel vortice del ciclone. Questa volta l'...