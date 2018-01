Cina | debutta l' internet quantistico con satellite e fibre ottiche

Nio ES8 - la super suv a batteria debutta in Cina . Sara’ l’anti-Tesla Model X? – FOTO : Che la Cina fosse avanti quanto ad auto elettriche, se ne sono avute diverse avvisaglie. Non ultima l’exploit della super car EP9, che a maggio era riuscita a conquistare il record di velocità al Nurburgring battendo nientemeno che la Lamborghini Huracan Performante. Ora lo stesso costruttore cinese Nio, di proprietà di quel William Li che possiede anche NextEV e Bitauto ci riprova con qualcosa di meno estremo, anche se molto ...

S.Ambrogio - Delpini debutta con 'Per un'arte del buon vi Cina to' : Milano, 4 dic. (askanews) Si intitola 'Per un'arte del buon vicinato. Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? (Mt 5,47)', il primo Discorso alla città che l'...

Food : gli 'Azzurri' della cuCina debuttano all’Artigiano in Fiera : Milano, 10 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre a una ristorazione sempre più di qualità e rappresentativa delle tradizioni culinarie del mondo, una grande novità, in fatto di Food experience, debutterà all’Artigiano in Fiera, in programma a Fieramilano (Rho-Pero), dal 2 al 10 dicembre. Accanto agli o