Chiara Ferragni | «Diventare genitori la sfida più grande»

Fedez e Chiara Ferragni fanno il tifo per Rovazzi : L’anteprima milanese de Il Vegetale, primo film di Fabio Rovazzi, è stata una bella reunion di amici, tra risate e stories da condividere via social, anche prendendo un po’ in giro il neo attore, che, a detta di Fedez, era molto agitato per il debutto sullo schermo. Il rapper e la fidanzata Chiara Ferragni, ovviamente sono stati tra i primi ad arrivare al cinema Odeon, dove si è tenuto l’evento. Un paio di scatti social prima ...

Fedez/ Dal platino per "Favorisca i sentimenti" alle novità sulla gravidanza di Chiara Ferragni : Fedez, dalla certificazione del platino per il singolo "Favorisca i sentimenti" alle novità sulla gravidanza di Chiara Ferragni e la nascita di Leone.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 07:18:00 GMT)

Chiara FERRAGNI/ Mostra il pancione : Fedez “bacia“ il piccolo Leone : CHIARA FERRAGNI ormai all'ottavo mese di gravidanza Mostra il pancione in un dolce scatto in cui Fedez bacia il ventre della fidanzata. Grande attesa per il piccolo Leone.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:11:00 GMT)

L'ex di Chiara Ferragni si è sposato con la sua fidanzata a Malibù - la cerimonia semplice e romantica : Chiara Ferragni e Fedez continuano a vivere la loro storia d'amore, con la cresita del pancino di lei e i preparativi per le nozze. Non ha però perso tempo nemmeno L'ex fidanzato di...

Chiara Ferragni - benvenuto pancione : la foto al settimo mese : Promessa mantenuta. Proprio qualche giorno fa, Chiara Ferragni aveva risposto così a chi criticava sui social la sua "

Chiara Ferragni - il pancione c'è e si vede (finalmente) : il tenerissimo scatto su Instagram : Chiara Ferragni una di noi (finalmente!). Dopo mesi di pancina appena accennata, la blogger più famosa del mondo pubblica uno scatto in cui la gravidanza è più che evidente. Arrivata all'ottavo mese eccola bellissima con il suo pancione mentre il futuro papà Fedez da un tenerissimo bacio al piccolo Leone. ...

E Fedez bacia il pancione di Chiara Ferragni. La foto più bella della gravidanza : Il pancione c’è. Chiara Ferragni, 30 anni e 11 milioni di follower, è felice. E Fedez, futuro papà, le dà un bacio sul ventre. La foto più bella dell’attesa della fashion blogger e del rapper è questa. I due sono tornati a Milano, qualche giorno di relax per lui, le sfilate maschili della fashion week per lei. Presto sarà di nuovo il tempo di fare i bagagli per Los Angeles, dove Leo (che sta per Leone) verrà al mondo a inizio aprile. ...

Chiara Ferragni - l'ecografia è 3D. Fedez : "Leone ha le mie labbra" : Chiara Ferragni ha reso noto attraverso Instagram il contenuto della sua ecografia in 3D . Leone è già una superstar tra i social e i fan non stanno più nella pelle. I genitori, invece, scherzano sull'...

Aspettando Chiara Ferragni - l'ex fidanzato si sposa con la modella francese al tramonto di Malibù : Riccardo Pozzoli, l'ex di Chiara Ferragni, si è sposato con la modella francese di 25 anni Gabrielle Caunesil che ha voluto condividere questo giorno speciale con i suoi follower, postando una foto insieme al neo-marito accompagnata dalla scritta "Forever Yours"FOREVER YOURS @riccardopozzoliUn post condiviso da G A B R I E L L E (@gabriellecaunesil) in data: Gen 9, 2018 at 11:32 PSTRiccardo, con cui la Ferragni ha avuto una relazione di ...

Riccardo Pozzoli - l’ex di Chiara Ferragni - si è sposato : Mentre Chiara Ferragni si prepara a diventare mamma, Riccardo Pozzoli, il suo più celebre ex (sono stati insieme quasi sette anni) e «mente business», come da sua stessa definizione, dell’impero The Blond Salad, non resta indietro. L’imprenditore 31enne, oggi consulente e inventore di diverse start-up, è andato a nozze sulla spiaggia di Malibu, in California. La fortunata? Gabrielle Caunesil, 25, modella parigina al suo fianco da ...

Fedez e Chiara Ferragni / Nuova ecografia : “Leone ha le mie stesse labbra e mi somiglia” - la gioia del rapper : Fedez e Chiara Ferragni, la Nuova ecografia del piccolo Leone evidenza un dettaglio non da poco che commuove il futuro papà a Los Angeles tra allenamenti e creatività.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:38:00 GMT)