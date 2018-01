Chelsea offre 50 mlm per Dzeko-Emerson

Roma - il Chelsea offre 50 milioni più il prestito di Batshuayi per Dzeko ed Emerson : Supermarket Roma: il Chelsea prova l'affondo recapitando a Monchi un'offerta per Emerson e Dzeko di 50 milioni di euro. I Blues avrebbero inoltrato la richiesta a Trigoria per portare a Londra il ...

Chelsea soffre - col Norwich passa ai rigori : soffre il Chelsea di Conte in Fa Cup. Sono serviti i rigori ai Blues per decidere la gara con il Norwich e accedere al quarto turno della Coppa. Avanti con Batshuayi a segno al 10' del secondo tempo, ...

Chelsea - Conte duro con Mourinho : “Soffre di demenza senile” : Chelsea, Conte duro con Mourinho: “Soffre di demenza senile” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chelsea, Conte duro CON Mourinho – Il Chelsea è reduce dallo spettacolare pareggio ottenuto all’Emirates contro l’Arsenal e si prepara ai prossimi impegni in Premier League ed FA Cup. Intento pero’ il tecnico dei Blues, Antonio ...